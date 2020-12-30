「彰化飆點子競賽」 大葉大學食生系兩組團隊入選

彰化縣政府「青年創新培力平台計畫」募集可落實在彰化的好點子，大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一指導的2組團隊入選「彰化飆點子競賽」前10名，分別是碩士生江育昌的「食品廢棄物培養藥用真菌計畫」，以及碩士生陳威宇、竺智培、大三生楊承諭、林峻葦的「牡蠣殼環保節能隔熱塗料研發計畫」，兩組都獲頒新台幣5千元獎金。

大葉大學食生系吳建一老師(中)指導的豆力轉生團隊，獲彰化飆點子肯定。圖／大葉大學提供

食生系副教授吳建一指出，彰化是農、漁業大縣，彰化縣政府109年度「青年創新培力平台計畫」舉辦彰化好點子大募集活動，歡迎青年針對彰化的產業發展、環境改善、創新實驗、創意行銷等議題進行提案，計有107組青年團隊參賽，最後評選出10組，食生系入選2組。其他獲獎者都是廠商，學生能夠勝出相當不容易，「食品廢棄物培養藥用真菌計畫」以食品業廢棄物豆渣為改善對象，運用微生物培養來解決問題，讓豆渣除了餵養家禽，也能有其他用途，「牡蠣殼環保節能隔熱塗料研發計畫」將廢棄的牡蠣殼加工利用，結合苔蘚成為隔熱材質，兩項計畫都同時達到減廢與再利用的目的，對於農村永續發展有正向幫助，因此獲得評審肯定。

大葉大學食生系吳建一老師(右一)指導的綠建築蠣蘚記團隊，獲彰化飆點子肯定。圖／大葉大學提供

「豆力轉生」團隊的碩士生江育昌表示，彰化有很多豆類加工廠，豆製品加工處理後會產生廢棄物豆渣，豆渣的量很大，而且容易酸臭腐敗，「食品廢棄物培養藥用真菌計畫」嘗試把豆渣給烏靈參、牛樟芝、蟬花等藥用真菌當食物，再把藥用真菌運用到美粧保健品上，達到零廢棄。

「綠建築蠣蘚記」團隊、碩士生陳威宇、竺智培、大三生楊承諭、林峻葦的「牡蠣殼環保節能隔熱塗料研發計畫」，導入生物科技概念，開發牡蠣殼新用途。碩士生陳威宇說，實驗室造訪王功時，看到路邊堆了很多牡蠣殼，在陽光曝曬下發出惡臭味，因此思考如何改善。他們去除牡蠣殼表面雜質，將牡蠣殼處理為合適的大小，搭配可保濕、降溫、四季常綠的苔癬，打造為環保節能的隔熱塗料。