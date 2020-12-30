台灣省會計師公會70週年辧音樂會輕邀簡文秀壓軸演唱

台灣省會計師公會為歡慶70週年，今年在全台各地規劃至少10場慶祝活動，但礙於疫情，活動延到下半年才開始舉辦，今（30）日壓軸活動「璀璨七十、秀出風華」慈善音樂會，邀請到聲樂家簡文秀、新北市土城國小管樂團、華姵長笛演奏、孫維廷的薩克斯風表演與胡興平會計師演唱多首歌曲，表演者與會計師會員、眷屬同歡，共同為台灣省會計師公會70週年留下紀念。

台灣省會計師公會理事長黃協興表示，慶祝活動擴及到全省各地，活動類型有運動類，如自行車競賽、高智爾球比賽；益智類，如會計菁英達人賽、稅務稽徵座談會；公益歡樂類，如「璀璨七十、秀出風華」慈善音樂會。黃協興期盼藉由這一系列活動，讓會計師們彼此互為交流、互動，凝聚共識。

「台灣省會計師公會歡慶70週年公益音樂會」主辦人台灣省會計師公會公益公關委員會主委郝強表示，這場音樂會有三大特點：第一，邀請土城國小管樂團60位小朋友演奏，同時公會也捐贈獎助學金給品學優異的同學。第二，透過這場公益音樂舉辦，募集30萬元捐贈桃園縣私立心燈啟智教養院、新北市愛維養護中心、天主教失智老人基金會，並邀請弱勢團體及志工團體來免費欣賞表演。第三，這次擔任壓軸演出的聲樂家簡文秀完全免費義演，共同與會計師同道為社會付出愛心。

台灣會計師公會理事長黃協興（中）、公益公關委員會主委郝強（右2)與私立心燈啟智教養院、新北市愛維養護中心、天主教失智老人基金會三個弱勢團體負責人合影。圖／蔡淑芬

郝強說，在嚴竣的疫情下，又加上寒流來襲，近900位會計師同道與朋友能夠團聚在一起欣賞音樂，是上帝對寶島台灣的眷顧，會計師界懷抱感恩之心，盼能奉獻所學回顧社會。

臺灣省會計師公會自民國39年在台北中山堂成立，至今已成立滿七十年。走過七十年，會計師產業發展也隨時代而轉變，至今遇到最大的問題是會計師錄取員額過多，形成惡性競爭，讓台灣會計師服務公費成為全世界最便宜國家之一，還比東南亞各國便宜。黃協興指出，在慶祝70週年的同時，也要為未來產業長期發展而發聲，他與其它四大會計師公會齊心一致，認為會計師服務應該訂定收費標準，以確保報表使用者不會遭到損失及維護社會公共利益，提升會計師服務的獨立性。