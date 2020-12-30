中國醫藥大學藥用植物專家張永勳教授榮獲出版品圖書類優良獎

中國醫藥大學中醫學院張永勳教授（左）主持《臺灣中藥典》英譯接軌國際，榮獲今年衛生福利部109年出版品圖書類優良獎第二名。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學中醫學院張永勳教授主持《臺灣中藥典》英譯接軌國際，方便國外專家學者及社會大眾查閱使用，獲得學術界高度評價，榮獲今年衛生福利部109年出版品圖書類優良獎第二名。

台灣藥用植物專家張永勳教授鑽研中藥材領域享譽國際，經行政院衛生署委託主持編修完成《臺灣中藥典》（Taiwan Herbal Pharmacopeia）編修完成正式問世，共收載300種藥材品項，每一藥材分別列出中文名、學名、基原、性狀、鑑別、雜質檢查、含量測定、貯藏方法、用途分類、用量及注意事項；不僅有助於提升國內中藥的品質、確保民眾用藥安全，也象徵著國內中藥品質管制邁入另一個嶄新的紀元。

榮獲今年台中市資深優良教師的張永勳教授表示，近幾年來全球回歸自然的潮流，使藥用植物備受重視，文獻記載，我國傳統醫學用藥約有一萬二千餘種，其中以植物性藥物佔了大部分，台灣植物超過3772種，台灣特有種約有1605種；他在「臺灣藥用植物資源名錄」有系統的收載臺灣本產、歸化、引種栽培之藻類、真菌類、地衣類、苔蘚類、蕨類及維管束藥用植物共2583種。

《臺灣中藥典》為國家藥品法定的標準典籍，是藥品生產、檢驗、供應、使用和監督管理的法定依據；行政院衛生署中醫藥司辦理108年度「台灣中醫藥典第三版英譯及國際醫藥典趨勢探討計劃」，委託中國醫藥大學中醫學院中國藥學暨中藥資源學系張永勳教授團隊編譯「臺灣中藥典第三版英文版」，獲得學術界高度評價，榮獲今年衛生福利部109年出版品圖書類優良獎第二名殊榮。