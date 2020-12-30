中華學術文教基金會：台灣有許多世界第一 今後以台灣優先以文化藝術陶冶心靈

中華學術文教基金會於日前舉行本年度最後一次董事會議，由高崇雲董事長主持、副董事長陳光憲、董事王正典、王高樑、江惜美、張啟明、李威侃、習賢德、陳偉之、陳德禹、程南洲、黃金文、黃慶源等人出席，會中並邀請韓國外國語大學華文學院院長孟柱億等國際人士，共同討論台灣大未來之主要議題後，由高崇雲董事長代表宣讀「新年新希望國是建言」。建言如下：

根據2020年日前英國網路媒體委託最大旅外人士網站調查報告，台灣是全球最幸福宜居的地方，事實上台灣有許多世界第一，包括最好的醫療保險制度、最佳美食等等不勝枚舉，在全球疫情仍然險峻下，台灣防疫做得可圈可點。現階段如何繼續做得更好不要有破口，又能兼顧經濟的發展，如何進一步推展臺灣優勢，是吾人當前最重要的議題，經過全體董事凝聚共識後，我們有三點建議：

一、促進科技產業的發展。重視民生，經濟優先，以台積電護國神山的精神作為指標，提升民眾生活品質，創建富而好禮的社會。

二、全面加強基礎的建設。公共建設為百年大計，台灣自然景觀與人文素質均具極高水準，投入大量資金，專注基礎公共建設，打造具有文化氛圍、藝術品味的新興美麗科技之島。

三、以文化藝術陶冶心靈。台灣民間力量強大，文化底蘊充足，是全球最具人情味的風水寶地，因此強化文化藝術的傳播，必然可以使台灣邁向人間淨土之理想實現。