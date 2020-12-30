暐凱FSI 產銷履歷及有機 參與農業安全

FSI暐凱國際檢驗科技公司是家專業的食品安全服務公司，2007年通過農產品產銷履歷驗證資格的機構－全國認證基金會（TAF）認證，具完整檢驗稽核管理系統。並以優越的農業知識及豐富的國際管理系統驗證經驗，通過層層考核，成為全國第一家取得農產品產銷履歷驗證機構資格，也是該年全國唯一「全方位八大產銷履歷驗證機構」。

擁有FSI暐凱產銷履歷及有機認證，促使消費者對產銷履歷產品更具信心。圖／業者提供

暐凱農業服務組副組長潘怡雯表示：「產銷履歷是由農委會制定規範，並交由第三公正單位執行查核，藉由種植紀錄跟通路的透明化，讓消費者在市面購買產品時更了解來源及安全性」；承辦有機的甘專員補充：「有機驗證則是由農糧署制定規範，有機對消費者最直接的翻譯就是不用化肥、不用農藥」；是農業的永續發展及友善環境的管理制度。不管是產銷履歷及有機，皆是由生產者自主性提出申請，在驗證過程中，需要提供自主管理的紀錄以及種植生產規劃，且生產流程都必須符合政府法規的規範。

法規網站：https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=M0020033)。暐凱稽查人員主度任務為確認相關資料及現場環境，故能夠通過產銷履歷或有機驗證的農友，在於品質上都應給予正面的鼓勵。在政府及第三方單位的努力下，透過透明化的紀錄以及自主化的管理，希望可以扶植在地小農，讓台灣的農業可以在提倡食材安全的環境下，打造屬於自己的綠色道路。

FSI暐凱表示，農產品由生產、加工、分銷、配送至各零售點，整個銷售環節完整的評核、驗證與檢驗報告使生產者提升生產技術及經營效率，並有效促進生產流程及成本合理化，使農產品透過產銷履歷驗證進而提高自身附加價值，也促使消費者對產銷履歷產品更具信心。

產銷及有機相關問題請洽：02-5557-9888 Ext 221 & 222

有產銷履歷標章，農產品食用才安心。圖／業者提供