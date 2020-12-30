摩根大通力推資源整合 紡織綜合所「就業專班」輔導成果豐碩

「紡織快速就業列車-就業輔導專案」暨「勞動部-量產型製衣技術職人養成班」結訓成果發表與就業媒合會，於今年度(109年)12月30日(星期三)下午1:00假紡織產業綜合所(以下簡稱紡織綜合所；新北市土城區承天路六號)熱烈展開，此次整合美商摩根大通集團、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署(以下簡稱勞動部北分署)、高林文化創意基金會，以及紡織產業界的資源，開創了國內紡織人才培育新模式，擴大「速就業、育人才」的執行效 益。

「重縫計畫Project ReSEW’s」永續時尚專題創作服裝發表秀。圖／紡織所提供

當日活動將以「轉變」為主題的「服裝發表秀」開場，展現學員運用「重縫計畫ReSEW’s Project」中所學習的縫製技巧，將舊衣、碎布邊等再生循環出嶄新的服飾。感謝高林文創基金會贊助19台縫紉設備予紡織綜合所，建立「專用縫紉教室」，讓學員能充份展現技能，基金會林董事長表示：推廣縫紉技能、服裝改造、永續設計等是基金會的目標與理念，期盼藉由資源共享，為國內紡織業注入新活力，開創新契機。



摩根大通力推整合 推快疫情後就業速度

美商摩根大通集團長期關切台灣在地就業與育才發展，自2016年開始與紡織綜合所共同攜手合作，啟動一系列的人才培育計畫-「紡織快速就業列車」專班，迄今共計培訓10班次1,686小時，學員就業與實習率達到7成以上，該專班深受產業各界肯定。摩根大通台灣營運長汪慧玲表示：該集團與紡織綜合所合作，希望能有拋磚引玉的加乘效果，期許未來能持續整合產官學研等多方資源，擴大回饋社會公益，並為台灣人才養成與發展盡一份心力。

「紡織快速就業列車」媒合會，學員素質深受廠商肯定。圖／紡織所提供

今年度除因應紡織產業人力需求改變外，為協助因疫情而失業者能快速就業，摩根大通與紡織綜合所，展開第三期合作計畫，執行「儲備幹部專班」4班、「實習生專班」5班、「就業輔導專班」3班。其中的「儲備幹部專班」第一班將於110年1月5日開辦，預計培訓25名青年及轉/待業者，有意願者可搶搭「免學費及速就業」的「紡織快速就業列車」。

「就業輔導專班」重視職人適性發展

此次開辦的「紡織快速就業列車-就業輔導專班」，將連結勞動部「量產型製衣技術職人養成班」辦理，目標在協助參訓的學員能順利重回職場，課程主要從自我探索活動進行，讓學員能深度認識自己後，再結合專業顧問一對一諮詢輔導，藉由深入的了解學員背景與專業狀況後，提出有效的建議與分析，促使學員積極學習成長，找到適合自已的職涯發展方向；並再藉由結訓的就業媒合安排，讓學員以職人的製衣技術，加上自信滿滿的職場能量，並順利就業或發展創業。

「量產型製衣技術職人」成果令人驚艷 就業、創業兩宜

紡織綜合所長期為使有志加入國內紡織業及培養第二專長者，規劃完整紡織產業人才培訓機制，強化人才培育與產業扣合，此次執行勞動部「失業者職業訓練計畫」。北分署陳科長表示：該課程有別於一般的縫製訓練，以全方位適性發展方向進行培訓，目標銜接就業+居家創業+小量聚落生產；課程規劃打破年輕人對紡織製衣的認知，內容以模擬成衣廠量化製程模式、場域規格進行實作演練。

每位學員自信滿滿，在發表會中展現光芒。圖／紡織所提供

此專班授課蕭老師說，雖有2/3學員從未碰過縫紉機台，但通過三個月300小時密集訓練，每位學員都自信滿滿，並期待自己的作品能在發表會中展現光芒。該班結訓成果非常亮麗，不僅學員都能在短時間內學習實用製衣技能，也吸引多家國內紡織相關業者參加就業媒合會，成功協助學員投入職場就業或發展創業，開啟人生的斜槓能力，朝向夢想中的“金銀島”前進。

「紡織快速就業列車」，詳細活動辦法請看紡織學院網站：http://training.ttri.org.tw/