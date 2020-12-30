圓山ReStart跨域超越再生家具標售會開放展示競標

圓山大飯店致力於協助政府，成為文化創意產業與工作者的推手及平台！首次聯手國立台灣工藝研究發展中心，由文化部指導，共同合作的「ReStart 跨域超越傢俱再生計畫」，透過藝術創作新秀的設計，共計15件擁有文化歷史價值底蘊的作品，於12月30日至110年1月5日，每日上午10時至下午5時在圓山大飯店敦睦廳展示，開放現場或線上參觀、選購。競標開放時間為109年12月29日至110年1月5日止，每天下午5時結標一次，下午5時30分會在圓山飯店官網及官方FB粉絲團公布當日最高價投標者，有意收藏人士可把握機會。

這次「ReStart 跨域超越傢俱再生計畫」由國立台灣工藝研究發展中心海選上百位藝術工作者，經初選、複選、評分複試，共選出15位優秀的藝術創作新秀參與，該計畫係以re-design的概念，針對圓山大飯店內不堪使用的木質老家具，讓它資源再生並注入全新的文化工藝，輔以複合式全新的觀點設計，讓這些擁有文化歷史價值的老家具重獲新生，以全新文青風貌與靈魂展現新生命！

這件「圓山時光機」作品，將蒸籠融入古董家具設計中，更加入圓山招牌甜點-紅豆鬆糕的意念。圖／圓山提供

成立至今已超過半世紀的圓山大飯店，從第一代圓山的全柚木沙發椅，由退輔會榮工處傢俱工廠所打造，這群退休的老家具，也見證台灣耕耘茁壯的民主歷史，更是台灣文化技藝蓬勃發展的軌跡，就台灣近代史而言，頗有特殊含意與文化歷史價值。圓山大飯店董事長林育生表示，文化是讓圓山重生的重要關鍵，也是圓山的重要資產，藉由這次與工藝中心的合作，定可讓圓山的文化意涵為國人所關注。

這次「ReStart 跨域超越傢俱再生計畫」透過藝術創作新秀們的用心設計，共有15件擁有文化歷史價值底蘊的作品會開放線上競標，15件作品各有特點，詳情可上網https://reurl.cc/yg2GD6，

競標自109年12月29日起至110年1月5日止、每天的下午5時結標一次，下午5時30分會在圓山飯店官網及官方FB粉絲團公布當日最高價投標者，有意收藏人士可把握機會。或洽詢（02）2886-1818轉宴會部門訂宴部。