見智科技發表 電能AIOT遠端控管高效儲能整合系統

卓越新能源整合專家－見智科技，12月29日於晶華酒店貴賓舉辦2021「創新固本精實計畫」發表會暨EPCM合作與BOO場域簽約儀式，會中除了發表太陽能、風力、水力發電與AIOT遠端控管與高效儲能的整合系統外，並邀請祥稜工程顧問謝明賢博士專題演講「場域決勝未來」、鼎盛國際陳耀聰博士演講「儲能結合EPC的整合運用」及見智科技執行副總郭宗源演講「儲能展現新機」，吸引眾多關心綠能發展的產、官、學、研及創投法人與會。

見智科技董事長陸迺斌(左二)、祥稜工程顧問謝明賢博士(右一)、鼎盛國際董事長林大明(左一)、鼎盛國際陳耀聰博士(右二)於新產品發表會後合影。圖／見智科技提供

見智科技董事長陸迺斌表示，蔡英文總統指示，再生能源預計到2025年，可創造新台幣1兆元投資額，並帶來1.2兆元產值及2萬個工作機會，臺灣將成為「亞洲綠能發展中心」。「碳權交易」更能幫助我們打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook的綠電供應鏈，同時，我們也要利用臺灣半導體的優勢，透過IoT、AI及5G的技術應用，加速推動智慧電網，讓台灣的電力系統全面升級。」台電公司預計於2021年開始進行台灣各區在地變電所升級「智慧電網管控中心」與「儲能場域」的建置工程。

隨著更多再生能源的加入，再生能源發電的不穩定性，也開始對電網帶來電力品質上的危機，此危機輕則損害設備和電器，重則讓區域電網產生崩潰停電，於是儲能系統的導入使用也就愈發的重要，而儲能電池所需要的高電壓、大容量和一致性正是見智電池的特性。

見智科技本著「鋰電池」專長，10年前獨立開發出「BMS智慧負載平衡系統」，並進階成功研發出「定置型儲能櫃」。近3年，成功規劃出能源儲存系統 (ESS)，可多功能(Multi-Function)同步整合太陽能、風力發電與水力發電的併網輸出，做到最適配電力電網控管需求，調配離峰期間多餘電力的儲存，而在尖峰期間釋放電力的智慧操作，有效紓解電網電力負荷。

見智科技董事長陸迺斌（左）與祥稜工程顧問謝明賢博士（右）簽訂BOO場域合約共創雙贏。圖／見智科技提供

未來，見智科技計畫扮演EPCM系統整合者角色，將電廠系統建置完畢後售予營運商。應用動力電池技術與規模切入儲能領域，並利用動力電池已有的規模優勢，進入儲能等注重建置成本的應用市場。同時將所開發出的能源管理系統(EMS)計畫搭配既有的ESS，延伸至綠能發電系統的應用服務。

見智科技董事長陸迺斌與鼎盛國際董事長林大明簽訂EPCM合約。圖／見智科技提供

會議中見智科技與祥稜工程及鼎盛國際共同舉行電站合作開發計畫簽約儀式，建立策略結盟夥伴關係。祥稜工程顧問BOO案初期規劃1GW發電量；鼎盛國際太陽能電廠未來將建置50MW案場，也計畫合作引進陸域型小型風機、水力發電系統與見智科技的高效能儲能系統(ESS)整合以發揮綜效，創造更高營收成長。