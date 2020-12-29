半導體工程師的米其林蛋捲之路

越簡單，越是不簡單。

這是近期在網路團購和知名通路熱銷的口碑蛋捲:

鬍子國王的品牌核心。

除了傳統長支的蛋捲，還有最受消費者喜愛的短支隨手罐，濃濃的AOP奶油

加上細緻風味的層次口感，拿下了網友心中蛋捲界LV的稱號!

如何能在不到三年內拿下亞太無添加美食三星、世界品質評鑑大賞銀獎、ITI-米其林二星卓越風味獎?

曾經任職於竹科/半導體大廠的鬍子國王共同創辦人/羅啟長這樣說:

自己對食品很要求，每次在賣場看到點心和零食，想買回來和家人分享。可能是工程師特質吧!常常會看到成分和添加物是什麼後，又默默放回架上。

兩年前創立品牌時，因為家中小朋友愛吃蛋捲。團隊走訪了港、澳、日本等地研習，看到了許多師傅們的優秀手藝和堅持，也因為工程師時期學習到的系統和資料庫觀念，更深信團隊要創造出差異化以及品質標準。所以用市場上大家捨不得用的高成本原料來研發，但也因為這個堅持，團隊經歷了無數次的製作失敗，但一點也不影響我們選擇無添加蛋捲做為品牌開始的決心!化學香料、防腐劑、改良劑、合成提味劑，都不在我們的思考選項裡。

終於將蛋捲研發生產出來!但也遭遇了三個月左右沒有訂單。直到國外傳來好消息，蛋捲陸續在香港、義大利、比利時拿下獎章!媒體也注意到我們，逐漸有消費者認識鬍子國王，認同、喜歡我們所傳達的品牌精神。

在今年，鬍子國王擴大和產地原物料的合作，將台東的紅藜、台南的黑糖等原料和蛋捲結合，也提供了客製化代工的服務，讓更多在地的好食材能協作，讓更多人能吃到美味又安心的鬍子國王蛋捲。