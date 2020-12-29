小分子褐藻醣膠抑制肝癌發生和非酒精性脂肪肝在斑馬魚模型之研究成果發表於國際期刊

國家衛生研究院與中華海洋生技產學合作，使用轉基因斑馬魚肝癌模型，探究小分子褐藻醣膠抑制肝癌和非酒精性脂肪肝疾病之機轉與價值，研究成果於2020年12月21日發表於國際期刊 Clinical and Translational Medicine (臨床和轉譯醫學) (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ctm2.252)。

肝癌是全球癌症相關死亡的第四大主因，目前缺乏有效治療方法。小分子褐藻醣膠是一種硫酸多醣，主要存在於棕色海藻中。國衛院分子與基因醫學研究所研究員喻秋華博士率領的研究團隊在該項研究中，研究小分子褐藻醣膠預防肝癌發生的作用和機制。

使用[HBx，src]和[HBx，src，p53-/+] 基因轉殖魚作為B型肝炎病毒性肝癌模型和CD36基因轉殖魚代表非酒精性脂肪肝及非病毒感染的肝癌模型，經小分子褐藻醣膠處理，並進行分子和組織病理學分析。研究團隊發現小分子褐藻醣膠餵食降低了[HBx，src]和[HBx，src，p53-/ +]轉基因魚中脂肪酶，纖維化標記和細胞週期/增殖標記的表達，減少肝纖維化，最終減少了肝癌之形成。

在CD36轉基因斑馬魚的非病毒感染的肝癌模型中，還發現小分子褐藻醣膠處理能夠減少CD36轉基因斑馬魚脂質積累和肝癌形成。

全基因組表達分析表明，通過餵食小分子褐藻醣膠可以正調控661個基因，負調控451個基因。上調的基因主要是轉運蛋白，而下調的基因是對細胞外刺激和金屬結合的反應。通過NetworkAnalyst分析揭示驅動基因是HNF4A。

在細胞實驗證明小分子褐藻醣膠能夠與肝癌細胞跨膜糖蛋白ASGR（脫唾液酸糖蛋白受體）結合，並增加STAT3（信號轉導子以及轉錄激活子3）的磷酸化。在 [HBx，src，p53-/ +]轉基因魚小分子褐藻醣膠增加STAT3的磷酸化。使用染色質免疫沉澱，另發現pSTAT3進一步結合HNF4A的P1啟動子。增強P1-HNF4A腫瘤抑制子的表達，並重置肝細胞遺傳網絡。敲低ASGR或HNF4A可以逆轉小分子褐藻醣膠介導的抗癌細胞增殖。

喻秋華博士表示，本項研究表明小分子褐藻醣膠對於病毒性肝癌和非病毒感染的肝癌斑馬魚模型皆具有抗肝癌，抗肝纖維化，減少脂質積累之作用，而小分子褐藻醣膠的抗癌潛力歸因於與ASGR的結合和激活STAT3 / HNF4A信號轉導。

此次，由國衛院分基所使用斑馬魚的臨床前模型和全基因組轉錄組分析以了解小分子褐藻醣膠抗肝癌效應之機制， 經由實驗獲知，小分子褐藻醣膠可預防HBx，src，p53-/ +，飲食引起的肥胖和CD36轉基因魚中的脂肪肝、肝纖維化和肝癌形成。未來，小分子褐藻醣膠於肝癌之管理具潛在價值。