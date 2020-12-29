讓品牌官網變「好看」！艾格創意分享客製化網頁設計關鍵

縮寫，搜尋引擎優化），卻可能為了在特定頁面置入更多關鍵字，忽略了品牌網站的數位轉型時代，中小企業無不致力品牌官網的SEO（Search engine optimization 的整體風格，導致使用者跳出率大增，反而不利於SEO。

難道優化SEO一定要犧牲美感嗎？專營WordPress客製化網頁設計、曾服務多間上市上櫃企業的「艾格創意設計」創辦人許信實Ryan認為，好的企業官網需具備三大要素：「完整的SEO規劃、與品牌形象一致的視覺風格，以及穩定的網站後台系統，才能成為企業的數位資產！」

掌握目標族群 搭配視覺風格及重點關鍵字

有些企業官網會採用模板或套版網頁設計，但可能細節架構不完全符合企業需求。艾格創意透過WordPress客製化服務，深入了解客戶需求，量身規劃每一個建置環節，才能打造兼顧美感又符合SEO架構的官網，延長消費者停留時間，進而產生消費動機。

艾格服務的產業遍及皮件精品、電動車、電商、運動飾品等等，Ryan觀察到，很多企業主也無法確定網站想要哪種風格。他建議先鎖定網站的目標族群，就能更快找到適合品牌的方向，再進行前端的網頁設計。

Ryan舉例，曾有借款當舖業者想做精品奢華風格的網站，透過艾格團隊分析引導，發現目標族群需要的是樸實、有信賴感的網站；也有企業認為目標受眾是銀髮族，實際上會查詢官網的應該是銀髮族的下一代。

「當我們協助客戶釐清與消費者認知的落差，就能抓到重點關鍵字進行完整佈局，定調最適合的網站風格，更有效吸引目標族群！」

因此，企業在尋覓網頁設計公司時，除了考量技術及美感專業，也應觀察對方是否能夠傾聽需求、深入解讀企業文化。

協助眾產業建置WordPress官網，艾格獲得客戶好評推薦：「後台操作靈活度更高了」、「SEO顯著提升」，更有客戶大讚：「網站表現出品牌的核心價值！」

但Ryan總是不忘提醒，「SEO只是拉高網站權重的輔佐工具，想優化官網在搜尋頁面的排名，仍須仰賴企業持續產出豐富的內容，才會被Google認定為好的網站，有效成為品牌的護城河。」