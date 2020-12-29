百萬訂閱藝人羅小白 攜手Superfanz舉辦孕期見面會

百萬訂閱藝人羅小白於12月27日與國際性粉絲線上娛樂平台「Superfanz」合作，舉辦粉絲見面會，和睽違2年多的粉絲相見歡！她挺七個月孕肚，神采奕奕打鼓並與鐵粉玩遊戲、話家常，並演唱新歌《時間是最理直氣壯的反叛》，最感人的是，小白還跟老公-IO樂團前貝斯手Sho合體表演，她還偷偷吐露，表演時，肚中「允寶」彷彿知道爸媽正在表演，興奮得在她腹中胎動不停，合體表演的照片也成了「一家三口」的暖身合照，相當具有紀念性！羅小白幸福洋溢，她表示很重視和粉絲的連結度，「以前很常辦這種小型的聚會，雖然近幾年次數有點銳減，但多年來我都有堅持每個月都要街演，為的就是維持與粉絲面對面的互動！」並表示這次被Superfanz平台相中，合作見面會感覺很棒，「Superfanz是一個跟粉絲連結很棒、也很創新的平台，所以這次閉關生產前這麼重要的聚會，就交給Superfanz了。」

Superfanz是英文「鐵粉」的意思，而新崛起的「Superfanz」國際平台即是專為藝人和粉絲之間直接交流的互動平台，昨羅小白受邀出席Superfanz主辦的粉絲見面會，和百名鐵粉進行聚會，雖然互動零距離，但主辦方落實防疫、實名制動作，賓主盡歡！羅小白身懷「允寶」，已經是準媽媽的甜蜜模樣，一出場就讓粉絲歡呼不已！羅小白火力全開，以夯團BTS的《Dynamite》打響序幕、氣場強大！第二首曲子更不得了，合體老公Sho表演《Pati Pati》，當粉絲們看到夫妻兩人同台，莫不驚喜到忘情大聲叫好，歡呼聲不絕於耳，將見面會氣氛炒至最高點！說到和老公同台演出，羅小白表示兩人平時在教會就是同一個樂團，雖之前有在電視合作過，「但在粉絲面前表演，這可是第一次！」夫妻合體就獻給了Superfanz！她又自爆覺得搞笑，因此曲是IO樂團的歌，可說熟到完全能自由發揮，「但結果freestyle過了頭，跟彩排時的都不一樣，我也是傻眼。」

羅小白應景表演一首《Jingle Bell Rock》，全心迎向嶄新的2021年！圖／Superfanz 提供

此外，小白也和粉絲大玩快問快答遊戲，她知道現場很多資深粉絲，因此配合出了一些比較深入的問題，沒想到考倒大家，每1題都沒有人全對，「反而，我最後出了一道數學題，結果全場答對，我就開玩笑說，我真的心碎了！」讓全場都哈哈大笑！羅小白更應景表演一首《Jingle Bell Rock》，讓全場都籠罩在即將跨年的耶誕神聖泡泡中，大家隨著小白的鼓動，歡欣地盡情搖擺，彷彿送走紛擾的2020，全心迎向嶄新的2021年！羅小白憶及上回辦粉絲會，已是兩年半前的事，由於孕期進入第27週，她也表示，體力上開始覺得有限制，打鼓沒辦法持續太久，「最近大概表演2-3首歌就要休息一下。」懷孕正式進入後期階段，「打算跨年後，就先暫停打鼓的演出，以專心待產！」

Superfanz目前已舉辦過星光歌手黃美珍、實力偶像孫其君的粉絲見面會活動，更與金曲獎演奏得主盧家宏老師、廚神男星李易及許多知名網紅合作。Superfanz就是一個專屬的粉絲線上俱樂部，更可以說是一個「許願池」，生日祝福已不夠看，在這有更多有趣的互動方式，例如，粉絲的署名影片、專屬的直播、甚至讓你喜愛的偶像為你做信息天使，將專屬的祝福送到朋友手中，以前這些可說是「天方夜譚」，然而透過Superfanz現在這些都可達成，例如，想跟偶像一起運動，或者看偶像親手下廚做羹湯、樂器、歌唱線上教學等，來Superfanz都可以實現喔！

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