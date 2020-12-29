首屆「和合世界和平論壇」 百家企業共挺

首屆「和合世界和平論壇」暖身啟動，20200919和合世界和平委員會正式成立。由於新冠病毒疫情國際仍然嚴重，劉昶緯說，「隆祥經濟發展基金會/和合世界和平委員會」在台灣新冠病毒疫情緩和期間仍然繼續推動各工商團體與非官方組織倡議和合世界和平精神，近期與世界華人企業家聯合會全球總會達成共識一同於20201229共同倡議和合世界和平家園聯盟成立大會，同時於20210226於世界華人企業家聯合會全球總會舉辦「世界華人慶元宵、跨業領袖祈團拜」，同時舉辦台灣島內100家企業或協會共同發起倡議和合世界和平家園聯盟與和平論壇、世界華人傑出企業家表揚盛典等一系列活動，歡迎各界士農工商朋友們一起響應一同推動，讓此和合世界和平家園聯盟形成全世界響應與推動潮流。

活動中陳培華男爵/主席-代表瑞士資本集團(Chairman, Swiss Capital Group)12:30以視訊方式祝福和合世界和平家園聯盟成立，同時與瑞士資本集團共同宣布並簽署投資意向書，投資方向為台灣產業、文化、公益等三方向，有關於投資的法律、規劃、執行由隆祥經濟發展基金會運作，和合世界和平家園聯盟成立大會圓滿成功。