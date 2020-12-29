一千四百多年佛牌歷史 夢幻佛牌專家俊儀來解析

泰國的佛像最早出現在的泰國半島地區，約是公元1世紀後期，佛教造像才開始出現，目前最早發現的佛牌約是一千四百多年前泰北南奔地區所出土的帕洛佛、帕奔、帕空三種佛，是從佛塔底下取出，經過鑑定後是現在泰國最古老的佛牌。 佛牌聖物在泰國據記載目前已有一千四百多年的歷史了，關於佛牌起源眾多說法，雖歷史久遠，但其依舊懸疑又迷人。

古時的泰國戰爭連連，僧人們為保存佛法，使得佛教文化可以傳承下去，同時也是為了讓僧侶與信眾方便禮佛，因此特意在廟內的泥土中加上一些經粉、花粉、香灰等材料，最後再把佛的模樣雕刻在泥土上，從而製作成我們現在所看到的泰國佛牌的雛形，然後對其誦經加持，埋在佛塔中，使得其可以流傳下去，因為泰國是以佛教立國的國家，人民對神佛的尊重是由小就耳濡目染，並深植心中，所以在早期泰國佛牌並不是佩帶在身上，早期做出來的佛牌被視為珍寶的幾乎都是被供在廟內或是埋在佛寺塔下做為鎮廟之寶。

大約在第二次世界大戰時，僧人們害怕佛牌放在廟內會受到戰火的波及，同時也希望泰國的軍人們能得到佛祖的庇佑，凱旋而歸，因此出征的軍人開始配戴佛牌，經過高僧們的祈福、加持，配戴佛牌使其增加勇氣、信念、提高作戰能力，並且通過對佛的信仰，能使軍人們蒙獲神佛護體而刀槍不入，避免在戰鬥中遭受傷亡，佛牌也在這段期間發生無數靈驗事蹟，大家感覺到佛牌所帶來的奧妙之處，因此佛牌聖物便在民間流傳開來，大家才漸漸有把佛牌帶載身上的習慣。佛牌專家俊儀表示，泰國佛牌如同台灣寺廟的護身符一般，一點都不可怕，行善積德多做善事，佛祖就會在無形之中幫助你。

『帕空』意味著無敵，在佛教中可理解為「崇高無上」，是一面崇高的聖物更是一面承載歷史的文物。圖／夢幻佛牌提供

佛牌的種類繁多，泰國佛牌最常聽到看到的佛牌包括了有幫助事業的崇迪佛、助權威女王佛、身體健康藥師佛、防小人必打佛、招桃花坤平、招財澤度金、成願四面神、鎮宅鬼王、避險財龜、招財鷹神、智慧象神、防小人拉胡、招財女神及各式各樣堪比藝術品的古老供奉尊和佛牌…等等許多的款式。

佛牌專家俊儀也在台北設立了一間佛牌工作室『夢幻佛牌』是目前全台唯一擁有泰國佛牌聖物款式最多的佛牌優質店家，擁有最舒適的聖物展示空間，夢幻佛牌秉持專業及客觀的立場，希望帶給喜愛泰國佛牌的朋友們最正統的南傳佛教文化，以及如何挑選自己喜愛的聖物和如何佩戴泰國佛牌的觀念及泰國各式各樣南傳聖物的故事來歷還有其收藏價值。

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