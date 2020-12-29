推動北海岸自行車旅遊 北觀處打造單車友善環境

文‧圖／交通部觀光局北觀處提供

交通部觀光局近年對推動單車運動不遺餘力，每年舉辦「台灣自行車節」，讓民眾有更多機會參與這項全民運動，其中「Light up Taiwan 極點慢旅」以台灣極北、東、西、南四個方位的燈塔點為活動主軸，創意十足地將自行車道與燈塔景點相結合，成為國內單車活動的新亮點。其中極北點-富貴角燈塔即位於北觀處轄區內。

雙灣自行車道-不能說的秘密打卡點 雙灣自行車道

北海岸與觀音山擁有無敵的山海美景，近年大力整備境內自行車環境的北觀處，為了提供更舒適、安全的騎乘路線，在北海岸沿途增設或延伸了獨立的自行車道，串聯著北觀轄區內的特色景點，像是原本由大田寮至白沙灣的風芝門自行車道，就在2018年底向西延伸至淺水灣，並重新命名為「雙灣自行車道」，成為連結淺水灣至白沙灣的8公里長路線。同時，北觀處也將雙灣自行車道繼續由白沙灣再往東修建，成為連結白沙灣至富貴角燈塔的「灣塔自行車道」，並延伸路線至富貴角公園的綠石槽生態廣場；2019年底中角灣國際衝浪基地完工啟用後，也與萬金自行車道相串聯，為北海岸上的單車旅遊新增停駐點；位於基隆外木山的車道改善工程也於今年底完工，完成了與基隆市自行車道相串聯的最後一哩路。

萬金自行車道 萬金自行車道

北觀處近年積極整備相關軟硬體設施，就是希望打造以自行車觀光為主的友善環境，推廣此一新興旅行方式，而隨著「2021自行車旅遊年」的即將到來，北觀處也歡迎民眾前來騎鐵馬遊北觀，體驗有著豐富內涵的山海之旅！