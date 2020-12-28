職場求生術之老闆不可碰觸的逆麟Part V

每一個老闆的性格都不一樣，你知道你的老闆地雷在哪嗎???

今天就讓靜唯老師來給大家解密解密!!!

首先，我們先查詢老闆的出生月日。

然後到這網址輸入

http://t.cn/AiTvRH2D

這是靜唯老師獨創的塔羅密碼計算機

只要輸入出生年月日，就可以找出對應性格的塔羅牌宮位。

接下來我們就來看看這幾種老闆要注意的地方吧!!!

一. 人格牌『塔』/靈魂牌『戰車』

這是屬於善變型的老闆，有很多很多很多的想法點子，但難以堅持，容易見異思遷，優點在於能夠接受新創事物，但缺點也正是一有新的想法或新的一些方向，很快就會推翻舊案，所以跟著這樣老闆做事情，是需要能夠機警反應快速，如果你是屬於那種腦袋瓜子一下轉不過來的，你很可能會被這老闆嫌棄拖油瓶唷!!

老師建議你，遇到這樣的老闆，你必須成為隨時能夠給他新方向、新資訊的那個人，這樣你就可以職場順利，升官發財呢!!

二. 人格牌『月亮』/靈魂牌『隱者』

人格牌『月亮』/靈魂牌『隱者』是非常容易不安的老闆，容易疑神疑鬼，對於很多事情總是處於擔憂狀態，容易憂國憂民，內心容易不安惶恐，沒有什麼事情對他來說是確定的，如果跟了這樣的老闆，你絕對要成為你老闆的明燈，成為最亮的燈塔，給予你老闆安定的心情，他是需要好員工引導的，如果你想要能夠好好發展，這樣的老闆會是最好的”劉備”，你也就可以成為最好的”諸葛亮”!!

老師這邊建議，這樣的老闆可能會讓你有點不安，但其實你只要給予良好明確的建議，其實這樣的老闆是可以讓你有很好的支持力。

三. 人格牌『太陽』/靈魂牌『魔術師』

這樣的組合是相當有趣的，樂觀開朗風趣幽默。這樣是一般人感覺人格牌『太陽』/靈魂牌『魔術師』老闆的第一印象，這樣的人大方熱情，是一個非常好的”朋友”型老闆，他們聰明，反應很快，點子也多，愛學習。也因此這樣的老闆往往朋友非常的多，也非常擅於組織團隊，很多大企業公司老闆都是這樣格局的唷，如果你剛好跟了這樣組合的老闆，恭喜你，好好的努力拼下去吧!!!

因為賺錢絕對不會少了你，只要你也能夠同樣付出對等的能力，我相信他會給你最棒的舞台~!!

老師把所有種類的老闆都講解完了唷!!

接下來靜唯老師還會繼續介紹各種財富牌對應的事業方向唷!!!

你們的老闆是哪種老闆呢?

歡迎與老師分享唷!

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