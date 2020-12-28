台灣一直是全球素食最友善的地方，十幾年來在台灣不論呈現及精神內涵上都有了非常大的變化。

2007創13年來陽明春天也不斷思考，如何讓大家用更多不同的角度及方式去認識素食、體驗素食、感受素食。

因此別開生面的策劃了此次『2020食裝秀Vegan Runway』活動。

此次的『時裝秀』讓大家重新認識陽明春天，餐桌打造為「伸展台」以四季作為餐桌設計結合陽明春天創意餐點呈現，

表達『不時不食』的理念中素食與環境、生命、健康和平共存的文明理念。

擬人生動的『食尚模特兒』代表出席『食裝秀』的素食創意餐點，親近大地、體驗食物，感受屬於天然食材本身的美好。

善用素食體現真善美的生活態度，是陽明春天致力推廣的理念。

食裝秀延伸陽明春天的精神和平餐桌由你我打造，餐桌上的文創，不斷與時俱進對於蔬食的淨化、升級以及推廣。

餐桌上的佈置，與PauroraPin團隊設計了以『永續零廢棄』的餐桌伸展台，用『永續』概念為整個場域及餐點的創作主要核心，

使用大自然素材與食材，不造成一次性的耗材浪費，盼能對於人類與環境和平永續共存議題啟發及提醒。

另外，於2021年1月即將在東門店新開幕的『陽明春天 Pure Vegan Life』生活體驗館。透過零售方式，用更方便、更全面、更多元、更友善的素食服務項目來落實推廣素食為出發，

提供特色冷凍食品、生技保健品、全素全發酵烘焙、優質初榨油品、健康素食食材、廚藝教室等生活美學課程，茶席體驗讓人文氣息更貼近你我的生活。

電商平台也即將同步開幕，讓繁忙的人有更便利的方式在生活中落實素食。

籌備2年之久的旗下品牌 「心家」也將在一月份開幕。用更年輕化、更多元化、更異國化的素食，開創新世代年輕人素食體驗。

2021年陽明春天

尊重生命和諧幸福守護健康是生命發展的起點。和平飲食生活嚴選多元的品牌服務、邀請您一同加入素食，體驗美好。