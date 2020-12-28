跟瑣事斷捨離！2021 待辦管理 App《記事探險》幫你騰出更多時間

疫情改變了全球生活及工作型態，沒有永遠的鐵飯碗，多元發展技能、增加收入來源才是生存之道！培養斜槓能力之餘，時間管理也成為最重要的核心能力。推出 iOS 版就引發話題、App Store 官方編輯精選推薦的待辦事項 App《記事探險》Android 版本正式上線，邀請大家告別懶癌，預熱提升 2021 新年生產力！

遊戲化解鎖每日任務 生活就是一場探險

下載過好幾種待辦事項 App，但條列式文字紀錄看起來好枯燥，使用上太複雜，一打開就壓力山大，沒幾天就放棄，又陷入被雜事困住的迴圈；或因應社群工具興起和生活形態的轉變，不少人初次嘗試接案斜槓生活，少了朝九晚五的約束，更需要有趣的工具維持自律。

台灣開發團隊 Fourdesire 四合願開發的待辦事項App《記事探險》結合探險遊戲，透過可愛遊戲化的視覺呈現，將每日完成的事項化為各種造型的海島；隨著紀錄事項愈多，板塊風景會愈來愈豐富。透過《記事探險》邊玩邊解鎖生活任務，在家工作也能在島嶼間探險，啟動玩心不再逃避待辦事項！

《記事探險》提供簡易分類，如家庭、工作、學習等，將待辦事項分門別類操作更好上手，也可以利用自定義設定提醒，並透過截止日期訂定目標，避免金魚腦忘東忘西，讓使用者大力推薦：「幫助我做好工作規劃並專注在當日計畫，檢視每天的工作進度和成效，是一款非常不錯的自我管理 App！」

年末整理術！雜事斷捨離找回生活節奏

很多待辦事項做不完，不一定是懶癌發作或能力不足，很可能是還不夠了解自己的狀態！除了規劃中和已完成的工作進度，《記事探險》也將「未完成事項」具象化為一座斷橋、取消事項變成一片荒地，讓使用者更直覺掌握自己的生活。

身為自由工作者，「加個零的社群觀察」創辦人張嘉玲使用《記事探險》並分享：「透過『未完成事項』功能，可以更清楚地了解自己容易在哪些事情拖延。是因為沒有提前安排事情？或是太高估自己的能力？藉此找出適合自己的做事方式。」