雅特力獲國際權威認可ISO:9001驗證

雅特力於日前(10月23日)順利通過SGS ISO 9001:2015品質管理系統驗證，獲得ISO 9001品質管理系統驗證證書。雅特力總經理林鴻裕表示， 此次通過ISO 9001品質管理系統驗證，是對雅特力現有的管理系統、和管理流程規範的一種認可。 雅特力將會進一步貫徹管理系統，不斷深化產品品質和服務意識，推動產品優化升級，精益求精地為客戶提供更高品質的產品和技術服務，繼而推動行業發展。

雅特力作為32位元微控制器的創新領導者， 自2016年成立至今，一直秉承品質第一的方針，在2020年將ISO 9001品質管理系統導入到企業管理中，全面地實現全流程品質管理。 將品質管理滲透到產品的研發、製造、銷售、技術服務等各個層面，各部門嚴格按照公司的品質方針執行。 在公司全力投入品質管理系統的帶動下，通過組織培訓、學習、研討等會議等形式，經過縝密的準備工作與徹底實做，逐步架構合宜的公司品質系統並持續精進完善，順利獲得了國際ISO 9001：2015發證權威機構SGS的認可。

產品品質是企業的生命，也是企業的命脈和靈魂。雅特力產品涵蓋了主流型、 超值型及高性能三大類型MCU， 產品有： Cortex-M4 AT32F421、AT32F415、AT32F403、AT32F413、AT32F403A、AT32F435、AT32F407、AT32F437八大系列MCU，可全方位滿足產業客戶對市場應用的不同需求。