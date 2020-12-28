員工拚業績，福利少不了！媽咪樂員工旅遊百萬補助！

媽咪樂居家服務集團11月底舉辦「員工旅遊百萬補助計畫」，該集團全額補助旗下同仁全旅遊津貼，更歡迎員工攜家帶眷一起免費「錢」進日月潭，不只照顧員工收入，更兼顧員工生活，讓家庭旅遊不再是麻煩事！

由媽咪樂健康科技股份有限公司總經理龍耀宗帶領的3天2夜員工旅遊團，走訪日月潭最夯的網美景點，從刺激的九族文化村歡樂多元的主題樂園到愜意的日月潭纜車鳥瞰日月潭全景的最佳視野，最後放鬆遊湖體驗純樸古香的自然美景。

媽咪樂提倡「安心工作、穩定收入、照顧家庭」照顧第一線勞動市場的管家媽媽們，媽咪樂主打「見紅就休、穩定上下班」的優渥條件，更透過專業訓練與工具成就更高效率的服務；首創全新雲端服務紀錄功能，將客戶量身訂製的服務轉為SOP項目，透過「腦力規劃」減少重複動作的勞動時間消耗，讓事半功倍成為實際。

不僅如此，媽咪樂將傳統清潔產業轉型，成立資訊團隊建立APP雲端數位平台，藉由定位打卡與雲端服務規劃等多元功能，讓管家量身為客戶訂製服務細節、品質溝通零距離。另有空污指數提醒與濕度警示等生活功能，讓健康除了清潔之外，亦能透過科技來為您把關！

全台最具規模且已成立25年的媽咪樂居家服務集團，擁有300多位長期接受專業訓練的正職管家。每年斥資百萬在管家教育，人員不斷進修專業訓練以及實作課程，藉由400萬小時的客戶服務經驗值，推出清潔從業人員的品質標準，讓福利與勞力成正比的制度使得員工毫無顧慮提升高度，清潔業的龍頭為居家清潔的行業打造一處避風港，讓員工成為工作家庭兼顧的生活智慧王！媽咪樂網址：www.mommyhappy.com