福華飯店集團跨足森林園區 聯手臺大實驗林於溪頭拓點展新局

福華大飯店插旗中台灣溪頭，擴大版圖並推廣「森林療癒」的樂活旅遊。於12月28日在台北福華飯店，與國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處正式簽約，宣佈投入新台幣二億元，於明（110）年元旦起正式啟動「溪頭福華渡假飯店」的營運，開創新局。

據交通部觀光局統計，溪頭近年遊客數為臺灣森林遊樂區遊客量之冠，為最受歡迎的森林遊憩區。尤其今年國旅大爆發，7月入園人次更創下開園50年來新高的27萬9,311人次，平均每天近9千人造訪。看好溪頭「自然教育」與「生態旅遊」的豐富觀光旅遊發展，也是福華飯店集團選擇首度跨足森林園區擴點的主因。

透過臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處為了提升溪頭自然園區內：大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓、餐廳樓等住宿、餐飲及會議等服務品質，今年8月依法委外招標，吸引不少飯店集團關注。在台灣擁有10家商務飯店及休閒旅館營運經驗的福華飯店集團，在眾多競爭者脫穎而出，取得溪頭渡假飯店的經營權，於2021年1月正式進駐，計畫兩年內，由知名的VAL建築設計公司分階段更新改裝，園區4棟住宿建築會有不同以往的定位與風情，將呈現出以森林為主題的日式尊爵、大地色調與環境融合一體的現代人文、或是符合親子與學生族群較寬闊空間等各型態客房。

溪頭福華渡假飯店餐廳樓外觀改裝示意圖。圖／福華提供

福華飯店36年豐富營運經驗，預計可為溪頭自然園區帶來全新客層與風貌，同時也會為當地觀光市場注入新血。未來溪頭福華渡假飯店也會移植集團內的知名美食品牌，如：Smile One精緻涮涮鍋、經典中式料理及多國風味自助餐等，提供多樣化餐飲選擇，供應住宿或一日遊旅客國際級服務與星級飯店料理，同時也將建立兼具學術研討、生態旅遊、國民旅遊等多元功能的環境，提供旅客全新旅宿及餐飲體驗。