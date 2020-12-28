Sealy 助「牛」轉乾坤 2021從一夜好眠開始

席伊麗床墊新春限時優惠滿10,000送1,000

今年過年不能出國，那就待在家養精蓄銳、期待2021「牛」轉乾坤！眾多頂級飯店選用的Sealy席伊麗床墊推出新春限時優惠，讓您在家裡也能體驗出國般的奢華感受！

2020下半年台灣進入後疫情時代，國內旅遊興起，而席伊麗也趁勢與新光影城合作推出全世界第一間Sealy Cinema席伊麗影廳，吸引全台民眾爭相朝聖、打卡，感受躺在Sealy席伊麗電動床上看電影的頂級觀影體驗。同時也在九月份正式進駐桃園台茂購物中心，讓桃園的消費者又多一個能夠感受Sealy席伊麗魅力的好去處。

為了答謝廣大消費者在2020年對Sealy席伊麗床墊的支持，特別重磅推出新春限時優惠活動，購買指定床款更加碼贈送藍芽喇叭、燭光水氧機等多重好禮！讓重視睡眠品質的您，在除舊佈新之際也能夠把五星飯店的體驗帶回家！

SEALY席伊麗_電動床再升級！購買電動床系列享85折，滿足您對床的細節講究。圖／Sealy提供

2021.01.01-02.28新春期間優惠：

凡購買皇冠系列與電動床系列床款享85折優惠，再享滿萬送千活動，加碼再贈價值13,990元B&O P2藍芽喇叭+悠活枕壹對+防水保潔墊壹件 凡購買榮耀系列與頂級創新系列床款享7折優惠，再享滿萬送千活動，加碼再贈價值6,580元瑞士Stadler Form Zoe燭光水氧機+活力枕壹對+保潔墊壹件 新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊，新春優惠價39,999元(原價70,000元/152x190cm)再贈價值4,200元活力枕壹對+保潔墊壹件 指定系列床款與下墊系列享新春優惠價6折起 精品館專屬新春獻禮 皇冠/電動床系列床款，再享10%優惠 榮耀/頂級創新系列床款，再享8%優惠 理想/新美夢/新美眠系列床款，再享6%優惠 凡購買皇冠系列上墊+下墊組合，下墊可享10%優惠

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