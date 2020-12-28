「華室叠翠~曾音閒情偶寄」收藏器物&創作書畫聯展12/29開展

全球疫情持續嚴峻，正值歲末的此刻，面臨大型跨年活動要不就是停辦，要不就是嚴格控管，再加上無法出國旅遊，所以年終的活動安排還真有點寸步難行呀！

所幸，除了宅在家防疫，近期還有不少藝術活動可選擇，尤其是小型藝廊規畫的藝術展覽，更成了歲末活動的主流，因為既不用擔心群聚問題，且觀賞作品充滿療癒效果，可一解疫情帶來的苦悶。

「華室叠翠 ~ 曾音閒情偶寄」創作書畫‧器物聯展展場一隅。圖／業者提供

而藝術圈中近日較受到關注的是居意古美術舉辦的女藏家曾音器物收藏暨書畫創作聯展！此展覽之所以成為話題，除了藏家為女性，具有學醫背景外，更因為她師承董橋，被行內譽為最具潛質的素人！

展覽現場除了有百萬起跳的文房小件之外，更有一件黃花梨四出頭官帽椅，與此同類型的藏品在今年11月香港蘇富比拍賣會上拍了近二百多萬港幣！還有一件黃花梨官皮箱，整箱以黃花梨為料，虎皮紋理，包漿瑩亮，甚為難得的精品。目前市場上除了博物館等級的空間外，甚少能上手或近距離欣賞到此類高檔藏品。

由左至右展品分別為17~18世紀黃花梨四出頭官帽椅、明代黃花梨官皮箱、《柳如是小像 並李佐賢題跋》。圖／業者提供

展品除了藏品之外，還有近50件的創作書畫，其中一件《柳如是小像 並李佐賢題跋》更受到名作家董橋讚譽有加。此次聯展出版圖錄書籍，董橋近年已鮮少為人寫序，也破例為她寫了近千字的推薦序，提及她猶如古道斜陽中的一彎清流。此次展覽所得盈餘將作為慈善捐款，全數捐給癌症希望基金會及馬偕兒癌基金會。

展覽主題：「華室叠翠 ~ 曾音閒情偶寄」創作書畫‧器物聯展

展覽時間：2020年12月29日至2021年1月31日

展覽地點：居意古美術(台北市大安區仁愛路三段28-4號)