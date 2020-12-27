社團法人台中市互惠愛心關懷協會「2020歲末年終寒冬送暖活動」暖入心坎裡

「社團法人台中市互惠愛心關懷協會」熱心公益不落人後，繼去年的「歲末年終寒冬送暖活動」，今年寒冬送暖活動今（27）日於日南慈德宮舉辦，共計發放包含棉被、鹽、沙拉油、鮮甜玉米粒、麻辣鴨血冬粉等16種品項、170份物資，大甲區區長顏金源並致贈感謝狀予社團法人台中市互惠愛心關懷協會理事長葉庠義，表達感謝之意。

大甲區區長顏金源致贈感謝狀予社團法人台中市互惠愛心關懷協會理事長葉庠義。圖／許俊揚攝

「歲末年終寒冬送暖活動」由社團法人台中市互惠愛心關懷協會主辦，李榮鴻議員服務處、大甲區公所、日南慈德宮協辦，並由日月集團、互利建設開發、上豪當鋪、明豐國際投資、互利人力、大雲建設、果鋒食品、萬興國際、海王子餐廳、九和電子、光毅電子等眾多廠商贊助。除協會理事長葉庠義率協會會員及眾多義工於現場協助物資發放事宜之外，台中市議員李榮鴻特助李文傑、大甲區區長顏金源、各里里長等均出席現場協助物資發放。

社團法人台中市互惠愛心關懷協會「2020歲末年終寒冬送暖活動」發放包含棉被、鹽、沙拉油、鮮甜玉米粒、麻辣鴨血冬粉等物資。圖／許俊揚攝

2019年10月立案成立的「社團法人台中市互惠愛心關懷協會」，成立至今僅1年多，已連續2年舉辦寒冬送暖活動，嘉惠大甲區溪北9里里民。協會理事長葉庠義表示，該協會成立後，對於愛心捐助活動即從未缺席。協會結合了眾多事業有成、想積極回饋社會的企業及企業家，大家有錢出錢、有力出力，發揮眾志成城的共識，讓公益得以實現，讓社會更顯溫馨。