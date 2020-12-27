桃市府攜手家樂福推市民卡 舉辦任你搬活動趣味橫生

桃園市市民卡發行即將邁入第6年，申辦量已突破165萬張，功能多元、便利性高，除了市民常用的市民卡功能，如乘車、借書、消費支付以外，市民卡還可用來儲值資源回收金、享運動中心消費優惠、市府場館VR免費體驗、音樂體驗…等，多面向的功能服務，幾乎是每位桃園居民都人手一張，而為了讓消費者在家樂福桃園市量販店能享受便利的使用，家樂福也自2019年提供針對市民卡的各項優惠活動，讓持市民卡的消費者在購物中便利愉快的消費。

被譽為市府最美的新上任資訊科技局局長余宛如趕赴現場參與市民卡推廣活動。圖/傅秉祥

幸運民眾免費搬5千元生活物資

家樂福桃園經理李政澤於現場鼓勵民眾申辦市民卡及講解搬搬樂遊戲規則。圖/傅秉祥

今年家樂福提供桃園市市民卡的商品優惠以家樂福自有品牌商品為主，家樂福自有品牌，重視品質與可負擔起的價格，從工廠、原料到產品層層把關，為了讓顧客用的安心，吃的放心，針對不同產品類型及風險進行不同檢測項目把關，每年超過1,600次檢驗，並透過與獲得GSFI認可的食品安全驗證體系的製造商，或是依家樂福標準審核通過的工廠合作，讓安心品質能夠看得見。家樂福表示，家樂福自有品牌層層把關，且品質不斷升級，但以價格穩定為定價策略，自有品牌比一般同品質知名品牌便宜約10-15%，消費者其實能以可負擔的價格購買。自12/31前，持桃園市市民卡可享家樂福壽司米特價95元/包(1.5kg)，家樂福芥花油特價145元/瓶(2000ml)，買家樂福堅果罐就送小魚乾花生乙包，買家樂福古釀醬油就送家樂福麵條乙包，買家樂福洗碗精(2800g)就送菜瓜布乙組，生鮮滿299元就送家樂福有機金針菇，讓市民卡消費者擁有好優惠，更有兼顧好品質。

報名被抽出的幸運兒於100秒規定時間內搶搬生活物資。圖/傅秉祥

而因應即將來臨的歲末年終，家樂福更推出歲末搶好康，於今(27)日在家樂福內壢店及家樂福中原店舉辦「生活物資任你搬」活動，抽出10位幸運兒，總價值5,000元的好康生活用品讓參加活動的消費者在年終依然能夠精打細算的享受購物樂趣，而其他消費者也在店內指定地點舉辦了家樂福自有品牌衛生紙買一送一活動，讓每位參加的民眾滿載而歸，笑容滿溢。