台中南天宮關聖帝君廟69週年宮慶 全民讀誦桃園明聖經並舉行孝行楷模表揚

台中南天宮關帝廟今（27）日於大殿與大門口熱鬧舉行69週年宮慶公益活動。現場除了進行「全民讀誦桃園明聖經」祈福大典之外，更同時進行大台中孝感動天「孝行楷模表揚」。來自台中東區、南區、北區、北屯區、大里區、太平區等各國中小百所學校，獲孝行楷模或品德兼優資格者，頒發獎學金、獎品及獎狀。為讓更多人了解帝君精神，教化人心，有十餘所國中小參加讀誦覺世真經及唱誦關聖帝君頌並頒發每所學校團體獎勵金以茲鼓勵。

台中南天宮主委吳光雄與台中市政府民政局局長吳世瑋。

每年宮慶，台中南天宮都會遵照古禮請法師現場進行請神儀式、鼓三嚴等。今年邀請台中市政府民政局吳世瑋局長特別率領東區區長何宜真、南區區長陳佩玉及民意代表、東區各國中小校長及地方仕紳及學生家長進行三獻禮主祭儀式後，請法師團隊帶領全民讀誦桃園明聖經、覺世真經、關聖帝君頌為全台灣人全面祈福國泰民安、風調雨順，同時為學生文昌加持開智慧。台中南天宮每年宮慶都會舉行孝感動天「孝行楷模表揚」來推動社會孝行風氣、孝道精神，共築和樂家庭。

頒發學校團體獎勵金。

陳平國小盧同學，平時非常貼心，以及能夠體諒同學的差異性，甚至會主動協助老師一起關懷與幫助特殊生適應班上生活。而她能夠有如此寬大的胸懷，是來自於她家庭中有一位特殊生弟弟。除了一般照顧，更處處提攜弟弟與協助父母進行早療課程、回家仍繼續陪弟弟玩。大到照顧生活起居，盧同學從不推辭，她覺得弟弟的特殊是上天給的恩賜，他們能擁有這樣特殊的經驗，她非常感恩。

十餘所國中小學生讀誦覺世真經及唱誦關聖帝君頌。

台中南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。

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