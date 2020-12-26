桃園市圓夢愛心關懷協會舉辦年終志工感恩會

「桃園市圓夢愛心關懷協會」在理事長謝慧謹帶領下，以「每月一愛」的方式傳輸協會愛心廣受各界嘉許，今(26)日該協會假桃園鉑宴婚宴會館舉辦第一屆第4次會員大會暨年終志工感恩會，謝理事長感謝所有志工2020年不畏艱難險阻、無怨無悔的付出參與協會關懷社會弱勢活動，期盼2021年繼續與所有志工一起幻化善能量至社會各角落。

謝慧謹理事長(右二)頒發鏈結協會與媒體顧問聘書給指傳媒記者彭慧婉(左)。圖/傅秉祥

協會獲頒桃園市109年度非營利組織公益傑出貢獻獎，由謝理事長(右三)代表接受鄭文燦市長頒獎。

謝理事長表示，該協會係以推動樂活養生、登山健走運動，並以關懷扶助弱勢團體、家庭、個人，連結社會資源助其脫困、幫助弱勢孩童及身心障礙圓夢、關懷弱勢為創會宗旨，協會任務包括:幫助弱勢貧困家庭孩子就醫就學、關懷救助老人、協助弱勢及身心殘障孩子圓夢、提供偏鄉學校獎助學金、募資分送弱勢團體、機構、家庭減輕其負擔、參與及協助有關各項社會救助活動、以各式活動促進里民之互動與健康樂活觀念、辦理社會福利事項..等，以每4年舉辦一次理監事改選讓愛心持續延續，今(109)年為謝理事長就任以來的最後一年，預訂明年改選下一屆理監事，她指出自己上任迄今4年來，結合桃園市政府補助專款及各界善心捐款，至今年已舉辦了80多場「每月一愛」活動，琳瑯滿目的捐贈與活動內容包括:弱勢學童營養午晚餐費、制服費、足球鞋、二手冰箱、喜憨兒教養院營養費、殘障輪椅、庇護工廠愛心蔬菜、推廣憨兒月餅、各式急難救助金..，另也發起志工淨灘公益活動、僱遊覽車載老人院長輩及偏鄉學童外出旅遊..等，除了市府補助外，大都由謝理事長與所有志工一起捐款、勸募為所有弱勢族群圓夢。

桃園市立委萬美玲(左)親自到場嘉勉謝慧謹理事長的愛心。

謝理事長表示，正值寒冬歲末跨年之際，該協會也已制定出2021年1-12月愛心活動主題，包括:幫助由北到南的弱勢偏鄉小學孩童的畢業紀念冊助拍計畫、幫桃園各憨兒教養院舉辦年節踩街活動、籌募乳癌媽媽的重建經費、為桃園弱勢家庭鏈結食物銀行、協助憨兒月餅及庇護工廠商品捐贈各地弱勢機構、舉辦阿公阿嬤運動會、籌募家扶弱勢家庭過年禮、為多元障礙族群舉辦棒球賽、送耶誕愛心鞋至彰化偏鄉小學..等，除此也已擬定明年擴大招募愛心志工加入團隊，由現有的40多位志工增加到100位為目標，歡迎贊同該會宗旨、年滿20歲、有行為能力、具中華民國國籍資格者的各界人士踴躍報名參加，加入溫馨的團隊一起推廣愛心。