桃園金牌好禮12/25-27台茂公園趕集

逛桃園台茂又多一項好吃好玩樂趣!桃園市政府經發局舉辦桃園金牌好禮「耶誕趕集」25日-27日一連三天於台茂公園熱情登場，集結超過40家優質企業，囊括桃園金牌好禮及特色店家共同參與，除了優質攤商，現場趣味活動更是不間斷，邀請知名手作店家現場DIY教學、每日推出早鳥打卡禮、滿額扭蛋贈好禮及趣味闖關等，還有台茂耶誕光雕秀、聖誕老公公快閃巡禮、輕音樂現場演唱等豐富活動，邀請民眾一起到現場逛市集感受濃厚的耶誕氣氛！

桃園市長鄭文燦一到場便受到民眾包圍搶拍。圖/傅秉祥

桃園市經濟發展局郭裕信局長表示，市府首次與台茂購物中心合作舉辦「耶誕趕集」活動，舉辦場地「台茂公園」是近年來市府極力推動的共融式遊具公園，有「兒童遊戲場」、「直排輪場」及「籃球場」等設施，今年暑假開幕之後吸引許多親子家庭、年輕人造訪，非常適用爸爸媽媽帶小朋友放風逛市集，更是情侶約會購物的好選擇!活動現場每日提供限量「早鳥打卡禮」供民眾拍美照打卡領取，市集單筆消費滿300元即可「扭蛋抽獎」現拿好禮，獎項包含Acer SF114-32 14吋筆記型電腦、Samsung Galaxy A51智慧型手機、HERAN禾聯-智慧抗敏空氣清淨機、CHIMEI 奇美旋風電烤箱、耶誕文具禮品及市集攤商產品等精美好禮，總價值超過20萬元，讓民眾來到台茂公園逛市集還可以玩扭蛋抽耶誕禮物，將好禮抱回家！

活動舞台前定時舉辦氣球大叔互動秀、輕音樂演唱、聖誕老公公出沒快閃贈送小禮物等精彩表演 。圖/傅秉祥

活動現場美食攤位前吸引民眾排隊購買。圖/傅秉祥

越夜越好玩!巨型光雕秀、耶誕老公公快閃送好禮

「耶誕趕集」邀請到知名手作店家現場DIY教學，讓小朋友做中學創造專屬的手做耶誕禮物，凡參與DIY的小朋友即贈送一頂可愛耶誕帽；現場還推出趣味闖關活動，讓小朋友在市集中探索闖關，只要完成指定任務就可以拿到精美好禮喔！晚間活動更是精彩，有台茂購物中心企劃的巨型光雕秀「雪人的時空耶誕之旅」可觀賞，市集三天特別加場晚上5點半到9點半，每半小時定時放映，活動舞台則有聖誕老公公出沒快閃贈送小禮物、氣球大叔互動秀、輕音樂演唱等精彩表演，創造美好溫馨耶誕氛圍。市集活動獨家限定3天，活動精采可期，可以開心吃、喝、玩、樂、買，還有好禮拿不停！

本次「耶誕趕集」特別邀請「桃園金牌好禮」獲獎企業一同參與，今(2020)年以「舒適生活好選擇」主題，有桃園之光的「鄧爸麥酒 DB BREWERY」、逢年過節適合送禮的「胖子肉鬆」、年菜推薦的「萬家香豬腳」、年輕人喜愛的「OWL Dessert 貓頭鷹法式手工甜點」、送禮自用兩相宜的「艾蜜莉手作」及極具文創風格的「SychWood新玉清木器」、「愛豐盛文創咖啡館」，都很適合作為禮物送給親朋好友。

另外，歷屆「桃園好禮」獲獎企業則邀請到文創商品的「上家下屋-天然手工坊」、「幸運創布 Charm Point」及「秘丞」；食品伴手禮的「澄豐手中卷」、「川門子時尚美食」、「棗到杏福」、「三光五月桃×小農文創」、「REAL真烘焙坊」、「大溪芊香園」及「維穀力企業商行」；以及茶飲品類的「双霖茶莊」及「蜜蜂阿虎」，都一同參與共襄盛舉！「2020金牌好禮耶誕趕集」活動時間為12月25日下午2點至晚上9點，12月26、27日上午10點半至晚上9點，歡迎民眾到台茂公園逛市集看光雕，一同度過精彩的周末熱鬧時光，相關活動詳情逕覽「桃園市政府經濟發展局」官網、「2020桃園金牌好禮」官網：https://taoyuanbestgifts.vrworld.com.tw/ 或上「桃好您的心」FB粉絲團查詢。