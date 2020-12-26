賴清德副總統出席台北創業嘉年華 期許新創成螞蟻雄兵

副總統賴清德（25）日上午出席「臺北創新實驗室2021轉捩點創業嘉年華會」，致詞時表示，去年4月，他曾參訪臺北創新實驗室，與創業團隊互相交流，當時就留下非常深刻的印象。今天再度前來，更充分感受到大家創業的熱忱、創新的思維及充沛的能量，回想臺灣經濟發展的過程，一開始是由中小企業主靠製造業代工及勞力，打下第一次的經濟奇蹟。在這基礎上，我們持續發展ICT、半導體、精密機械等兆元產業。下一個階段就是轉捩點，要靠大家運用科技，在既有基礎上，提供各種應用服務，並與國際接軌。

副總統認為，年輕人創業對臺灣未來經濟發展具有重要性跟必要性。因此，他在行政院長任內即推出「優化新創產業投資環境方案」，這項跨部會及綜合性的方案，包含人才發展、充裕新創早期資金及法規鬆綁等。其中，人才發展就是與學校合作，並成立育成中心，同時歡迎國外的「加速器」來臺交流。副總統也提到，在充裕新創早期資金的部分，他在行政院長任內推動鬆綁金控，增加對創投的持股比例，挹注資金至新創產業等，也指示國發會成立「創業天使投資方案」，規模約有20億元，提供新創產業初期營運資金。此外，這次受到武漢肺炎疫情影響，新創團隊遇到困難，國發會也以納入特別股方式，挹注資金，幫助大家度過難關。這些都是長期來的國家政策從鋃行、創投到國發會全力支持創新與新世代創業的既定國策。

談及法令鬆綁，副總統說，他在院長任內也推動鬆綁金融沙盒，目的就是希望新創團隊能夠有別於第一次經濟奇蹟的過往，運用腦力與創新思維，創造第二次經濟奇蹟。副總統認為，獨角獸很好，但是螞蟻雄兵也非常重要。當我們有成千上萬的螞蟻雄兵時，產業自然也會升級，經濟轉型才能成功。台灣也才會有更好的經濟發展。副總統也短暫停留政府最重視的Fintech科技團隊與新創團隊與之對談，認為RE紅包的近萬商家的小店家聯盟正是台灣新創螞蟻雄兵的好案例。

副總統還認為，2020年是一個舊時代的結束，也是一個新時代的開始。特別是在工業4.0的推波助瀾之下，可以想像在2030年，AIoT及機器人等科技持續發展，全世界都會智慧化。加上生物科技的進步，未來的醫療將是精準醫療，讓病患與醫生可以共同面對疾病。此外，再生能源技術的進步與成本的降低也可以解決一些環境問題，從這些發展都可以看出，2030年會是一個全新不同的世界。他表示世界的改變需要大家創新創業，希望年輕的新創團隊能夠再接再厲。活動出席者除副總統外，活動主辦人台灣天使投資人協會祕書長蘇拾忠，臺北市副市長黃珊珊及中華民國股權投資協會理事長邱德成與長期支持早期新創的台新創投總經理林宇聲等亦出席活動為台灣的新創加油。