萊爾富舉辦偏鄉送愛心活動　聖誕節前夕送暖

為善盡企業社會責任，萊爾富自2016年起舉辦偏鄉送愛心活動，善心人士只要到住家附近門市，即可輕鬆認購愛心物資箱，此善舉受到民眾的肯定與支持。

萊爾富舉辦偏鄉送愛心活動，自10月起開跑光是南區甫短短2個月即募集近3,000箱愛心物資，並再加碼贈送逾1,800件卡通保暖毯、書包等，要給孩童一個大驚喜，22日起南區同仁透過合作夥伴晶彩物流與立亞交通協助，自組車隊將愛心物資陸續送往高雄地區59所偏鄉學校。

萊爾富汪亦祥董事長（前排左三）與南區物流與協力晶彩物流、立亞交通及萊爾富同仁會合後，親自前往偏鄉送暖。圖／萊爾富提供

董事長汪亦祥也於聖誕節前夕充當聖誔老公公親自前往高雄六龜國小、寶來國小、建山國小及興中國小贈送禮物，看見偏鄉學童收到愛心物資箱的笑容即感到滿足，並與師長、學童面談後，更瞭解學校需求。

建山國小學務主任林曉瑩指出，山區許多家庭壯年人口皆在外工作，家中孩子幾乎都是隔代教養，因此家中長輩可能年邁無法下山採買，且不會每天準備三餐，有些孩童會以泡麵當正餐，因此愛心物資箱對他們來說是彌足珍貴。

興中國小校長郭基鼎表示，學校附近沒有超商，且偏鄉許多家庭經濟狀況較拮据，孩童很難得能品嘗到物資箱的調理包，尤其今年萊爾富再加碼贈送給學童卡通書包當作聖誕禮物，相當實用。

萊爾富將愛心物資箱送達興中國小。圖／萊爾富提供

萊爾富不定期推地方專案 將善心化為愛挹注在地弱勢

萊爾富推動公益募集活動於2003年起，從1.0 Life-ET（MMK）的機台捐款，2010年舉辦公益2.0櫃檯零錢捐、發票捐，2012年推出公益3.0愛心碼，並與超過60家慈善團體一起作公益。

為了讓在地善心資源能夠協助弱勢族群，萊爾富不定期推出募集愛心專案，針對高雄山區偏鄉學校送愛心專案，今年已邁入第5年，從最初捐贈雞蛋讓偏鄉學子補充營養，進化為放滿白米、麵條、沙拉油的愛心物資箱，還有方便食用罐頭、調理包及營養又美味蘇打餅，多元豐富且實用的物資可讓偏鄉學子享用簡單的美味。

未來，萊爾富將持續積極作更多公益活動，讓做善事變得更簡單，並期盼能抛磗引玉，邀集大眾力量來幫助更多需要照顧的人。