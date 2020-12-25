海尼根0.0零酒精 “泡泡世代”這樣吃玩也Chill！

2020因為疫情改變了聚會活動形式，進而產生泡泡社交的新玩法！初期是為了方便國際間的往來與經濟交流復甦，因此有了「旅行泡泡」、「商務泡泡」的出現，各國希望透過封閉起人員固定的方式，在維持防疫情的前題下、重新復甦社交生活。而「全民宅」比例也因此持續增加，根據東方線上調查顯示，「宅在家」時間平均增加4小時，若是以周末來看，更有65.4%的消費者待在家時間變長，且平均增加時間上看5.7小時，維持舊有外出習慣者僅剩34.6%。大家更習慣與固定的朋友圈或家人在安全的居家環境中互動，形成「聚會泡泡」。

線上尾牙崛起，視訊上也能與好友暢飲濃郁飽滿、富含果香與麥芽香氣的經典海尼根啤酒。圖／業者提供

海尼根0.0零酒精，為消費者拓展各種意想不到的暢飲時刻，即使零酒精，但入口泡沫綿密、清爽順口，卻保留道地拉格啤酒的暢快體驗，維持爽快歡聚的慶祝氛圍，不錯失每一個與親朋好友共同分享重要時刻的機會！台灣海尼根總經理鄭健發表示「共創商機，共飲時機！海尼根0.0零酒精打破過往只有特定場合能喝酒的界線，為消費者拓展各種意想不到的暢飲時刻，小型聚會或是成員固定的封閉型聚會成為主流，尾牙也並非得要是來來去去的流水席，疫情改變了聚會形式，卻不會改變對生活品質的追求，與身邊重要的人一起留下美好時刻，而現在又多了零酒精的選擇，讓消費者可以再更對不同的場合同慶！」

玩法一：線上尾牙風潮崛起，玩更久、玩更大

接近年底的尾牙季，正是歡慶年終的時刻，然而因應秋冬疫情與員工健康的優先考量，許多企業紛紛宣佈尾牙轉型線上活動或加碼抽獎回饋，尤其龍頭企業麥當勞更首度將超過5000人的大型尾牙轉型線上活動，連玩五天「黃金派對」超Chill！也選擇送出海尼根0.0零酒精作為團體獎，一人中獎、夥伴們通通一起享受爆款潮飲的好滋味！

海尼根0.0零酒精還可以使用foodpanda的生鮮超市訂購！搭配各種追劇美食，窩在家中最開心。圖／業者提供

企業尾牙是華人特有的年節盛宴，不僅是一年一度犒賞員工的餐會，也是展現企業形象對外宣傳的重要場合，人力銀行調查顯示，職人今年期待尾牙指數高達6.65分(滿分10分)，且有將近25%的期待度高達10分，顯見歷經新冠肺炎，長期身處職場拚鬥的上班族，這一年來實在悶壞了，但是想要兼顧防疫與員工尾牙，除了線上尾牙的新玩法，許多企業也選擇改以封閉型態的小團體聚餐，讓部門個別辦理小型聚餐，少了表演或長篇致詞的無聊橋段，可以輕鬆地享受桌上佳餚，不論中式或西餐，搭配濃郁飽滿、富含果香與麥芽香氣的經典海尼根啤酒，細細品嘗小而美的泡泡式尾牙。

玩法二：小戶跨年最愛，客廳變身KTV，暢飲海尼根0.0整夜不斷電

聖誕節、跨年等節日將至，擔心跨年活動人潮壅擠或是突然停辦好為難？因應本土疫情再掀，未來兩週將是重點觀察期，各地政府跨年活動雖未強制停辦，但會嚴加管理防疫措施，包括全程戴口罩、禁止飲食，嚴格測量體溫並做適度人流總量管制，因此許多人可能會改為選擇在家與三五好友跨年、收看煙火直播倒數，尤其以往跨年後還要衝一波KTV續攤到天亮，現在更多人改為在家用KTV APP歡唱無極限，一樣嗨翻天。

小戶跨年最愛，客廳變身KTV，暢飲海尼根0.0整夜不斷電。圖／業者提供

這些 KTV App 更是一個新形態的社交軟體、著重於互動，希望使用者能呼朋引伴，透過遊戲的方式來吸引玩家，甚至鼓勵大家分享作品、經營自己的粉絲群，透過音樂包裝社群平台而出現「以歌會友」的現象，尬歌時手上來一杯絕對不可或缺的海尼根0.0，無酒精又低熱量，歡樂暢飲到天亮也不怕斷電。

玩法三：宅居娛樂發威，追劇小食配海尼根0.0、比電影院更舒服

疫情持續肆虐之下，加上近寒流發威，多數民眾更喜歡宅在家，追劇觀影的娛樂需求大幅提升，也帶動收視成長；台灣OTT（網路影音串流平台）業者粗估收視人口大增三成、總觀看時數年成長96%，2020年總觀影次數更突破1億次，已然成為居家娛樂的重點選擇。也由於疫情同時帶動外送經濟，海尼根0.0零酒精可在PChome、Momo、Shopee網購直送到府，若希望可以馬上享受，還可以使用foodpanda的生鮮超市訂購！

海尼根0.0零酒精還可以使用foodpanda的生鮮超市訂購！搭配各種追劇美食，窩在家中最開心。圖／業者提供

一杯海尼根0.0，再搭配各種追劇小食，不論是現炸鹽酥雞或熱騰騰的麻辣燙，寒冬發燒美食搭配海尼根零酒精的清爽暢快與綿密泡沫，與親密愛人一起窩在沙發裡追劇抵抗寒流最開勳。

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