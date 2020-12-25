三地集團「愛之船」跨百光年專船 3套行程從聖誕到跨年

高雄地產開發商三地集團董事長鍾嘉村拿下老牌食品「乖乖」經營權，他同時也是高雄客運董事長，更入主北基國際(股票代號：8927)、裕豐(股票代號：1438)兩家上市櫃公司，讓市場驚訝他的實力，在他的規劃下，三地集團4大事業群，包括建築開發部、交通運輸部、油品事業部以及休閒育樂部，其中光是土地資產面積就高達5萬坪。鍾嘉村擁有雄厚的高雄地方人脈，三地集團旗下高雄客運投資的大鵬灣觀光遊艇公司更是配合高雄市政府「2021跨百光年」規劃3套「愛之船跨百光年專船」活動行程，與高雄市政府共同攜手聖誕到跨年。

高雄市政府舉辦「2021跨百光年」為主題的跨年活動 ，最美的燈光秀視角，就在 「愛之船跨百光年專船」。圖/業者提供

為迎接聖誕節、跨年，高雄市政府舉辦「2021跨百光年」為主題的跨年活動，於12月24日至2021年1月3日連續11天，在高雄愛河灣，安排藝文團體表演，民眾可搭乘「愛之船跨百光年專船」，欣賞港灣浪漫燈光秀。高雄客運旗下大鵬灣觀光遊艇公司表示，跨年活動2020年首度在高雄愛河灣架設三座舞台盛大舉辦，其中的「海上舞台」特製直徑5公尺的全台最大鏡球升空亮相，港灣夜晚在鏡球反射下，讓人驚呼連連。

高雄市政府舉辦「2021跨百光年」 愛河出海口到高雄港區，從聖誕到跨年吸引全台瘋打卡。圖/業者提供

大鵬灣觀光遊艇表示，搭乘愛之船跨百光年專船，有三種行程：一、海上舞台音樂、燈光秀：航程約50-60分鐘，遊客可從愛河河中近距離定點觀賞愛河灣雷射光雕秀，配合表演時間，同時可聆聽海上舞台演奏，航程並提供點心和飲料，還有專人導覽介紹愛河周邊歷史，一般民眾票價一人499元，高雄市民則只要399元；二、海上舞台音樂、燈光秀、跨年煙火：航程約90分鐘，航程並提供飲料和伴手禮，票價一人999元；三、燈光秀：航程約35-40分鐘，一般民眾票價一人299元，高雄市民則只要199元。

太美了！「2021跨百光年」 高雄港區上空的無人機高空燈光秀打卡這兩天瘋狂洗版社群網站。圖/業者提供

此外，為因應元旦連假，大鵬灣觀光遊艇於12月31日機動加開班次，大鵬灣至小琉球船班增加上午9：30班次、小琉球至大鵬灣下午4：00班次。詳情可洽：愛之船（臺北捷運站APP）、大鵬灣（https://reurl.cc/N6gaNk）。