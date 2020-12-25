中國醫藥大學中醫學院舉辦「感恩聖誕、歲末祝福」師生感恩聯誼餐會

中國醫藥大學中醫學院於今（25）日耶誕節舉辦師生感恩餐會聯誼，讓外地的學子和外籍生感受師長的關懷，洪明奇校長特別到場祝福師生平安快樂，學生們書寫的祝福卡吊滿聖誕樹稍，感激之情溢於言表，滿室溫馨。

圖／中國醫藥大學提供

12月25日耶誕節，中國醫藥大學中醫學院在立夫教學大樓11樓中庭以自助餐方式舉辦109年「感恩聖誕、歲末祝福」防疫活動，邀請學院師生共同參與，讓外地學子在聖誕佳節，感受關懷；同時在中醫學院前裝置一棵美麗的聖誕樹，讓學生書寫回饋卡，傳遞對學院的期許。

孫茂峰院長表示：在此歲末年初的交替時間，大家心中都會有些許的話想要說，無論是對於新的一年的夢想、甚或是任何抱怨都可借由卡片紓發，期許台灣在疫情間對國際生的正面形象，能種下未來境外生招生的發展；2021年本校中醫高等教育、研究、醫療、國際化、產學及行政6大指標，強化院務整體發展，為台灣培育有學養、有醫德、有使命感的中醫人才。

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孫茂峰院長說，本校中醫學院有來自越南、智利、英國、墨西哥等19個國家的外籍學生，作為少數在疫情間仍維持實體教學的國家，由於政府精準的政策、一線醫護人員的努力、以及全民配合的力量，不只台灣學生，更讓疫情間在本校讀書的國際學生安心，也表達對台灣及本校抗疫政策與措施的信任。

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中醫學院舉辦的師生耶誕感恩餐會，邀請王陸海副校長、陳悅生主任秘書及陳易宏副院長、張恒鴻所長、張東迪主任、羅綸謙主任等師長蒞臨與學生聯誼，讓外地的學子和外籍生感受師長的關懷，學生們書寫的祝福卡吊滿聖誕樹稍，滿室溫馨。