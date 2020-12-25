聖宜診所熱心公益 連續9年替孩子除刺青 為少年展開美麗新人生

聖宜診所與矯正學校「誠正中學」自2012年起進行長達9年的公益合作，使用「皮秒雷射」替學生去除因年少輕狂而衝動在身上留下痕跡身上不想留下的刺青，讓他們在往後的人生中不必承受當年衝動的苦果。今年於聖誕節前夕連續兩日舉行義診，聖宜診所中壢館院長沈若蘭醫師、聖宜診所醫學美容主治醫師李桎陞醫師、兩位專業醫師親自來到現場替學生們進行雷射，希望透過此舉讓他們能迎向更美麗的新人生，並讓社會大眾認知到醫美能夠幫助到的範圍，能夠讓許多人的生活更加美好。

聖宜診所李桎陞醫師（左）與誠正中學陳宏義校長（右）合影。圖／聖宜診所提供

在矯正學校「誠正中學」校園中，有不少約15至17歲的青少年於入學前，在沒有深思熟慮的狀況下刺下年少輕狂的烙印。懵懂的他們慢慢返回人生美好正途以獲新生，卻對於身上所刺下的圖騰、文字、經歷無所適從，迷途知返後，已在身上留下難以消除的悔恨印記。而因沒有經濟基礎，面對高額的雷射費用只能卻步。為了讓孩子們能夠有重生的機會，誠正中學特與擁有皮秒雷射技術的聖宜醫美診所進行公益合作，利用醫美技術來讓他們未來的人生擁有轉機。

沈若蘭醫師於誠正中學替學子義診除刺青。圖／聖宜診所提供

誠正中學陳宏義校長表示：「這次參與除刺青的學員們，年少輕狂留下後悔印記，希望藉由除去刺青勉勵自己迎向新生，非常感謝聖宜診所這九年來的持續幫助，協助學生們消去這些印記，給學生一個改變自己的機會。」

李桎陞醫師替誠正中學學生義診除刺青 。圖／聖宜診所提供

參與這次公益除刺青活動的聖宜診所中壢館院長沈若蘭醫師說：「我希望未來能夠幫助更多學子們抹去這些不喜歡的圖騰，開啟嶄新人生。」聖宜診所醫學美容主治醫師李桎陞醫師對於這樣的義診也表示：「在幫助這群孩子的同時，我發現他們對未來充滿正面的想像，透過去除刺青也能增加他們的自信，這是一件很棒且有意義的事情。」同時醫師也提醒，近年皮秒除刺青求診者有增加趨勢，青少年在決定刺青之前能夠三思而後行，包括刺青部位、圖騰都需要審慎再三，避免事後悔恨。