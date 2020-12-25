2020化粧品技術創新研討會 大葉大學食生系獲壁報論文第一名、第三名

大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一與森田生醫股份有限公司、台香種苗股份有限公司產學合作，開發創新美粧原料及相關技術，參加「2020化粧品技術創新研討會」，碩士生詹哲嘉以「蠶繭之絲素蛋白的抗氧化、抑制酪胺酸酶活性及水分散失之研究」榮獲「創新科技＆配方設計組」壁報論文第一名，博士生胡峻儒以「利用微波萃取百香果（Passiflora edulis）花蕊之抗氧化活性、DNA保護及體外抑制酪胺酸酶活性研究」榮獲「創新原料＆萃取技術組」壁報論文第三名。

大葉大學食生系副教授吳建一(左)指導碩士生詹哲嘉(右)與森田生醫合作，獲化粧品技術創新研討會壁報論文第一名。圖／大葉大學提供

食生系副教授吳建一表示，大葉大學「美粧品與醫美特色研發基地」一方面透過科學驗證，研究美粧產品相關機能，另一方面與產業緊密結合，攜手開發創新原料、創新配方與創新產品。此次參加「2020化粧品技術創新研討會」，相關成果獲得大會肯定，壁報論文第一名的「蠶繭之絲素蛋白的抗氧化、抑制酪胺酸酶活性及水分散失之研究」，是碩士生詹哲嘉與森田生醫執行長周俊旭產學合作的成果，以蠶繭內部的絲素蛋白為研究對象，進行機能驗證。壁報論文第三名的「利用微波萃取百香果（Passiflora edulis）花蕊之抗氧化活性、DNA保護及體外抑制酪胺酸酶活性研究」，是博士生胡峻儒與台香種苗董事長劉清尊、總經理劉千臺產學合作的成果，開發百香果花的美粧應用價值，台香種苗也是他執行經濟部關懷計畫「中彰地方農產品導入生物技術研發美粧保養與防護產品診斷輔導」的合作廠商之一，此次發表的論文就是計畫相關成果。

大葉大學食生系副教授吳建一(中)指導博士生胡峻儒(左)與台香種苗合作，獲化粧品技術創新研討會壁報論文第三名。圖／大葉大學提供

碩士生詹哲嘉指出，蠶繭包含絲膠蛋白與絲素蛋白，他們收集蠶絲被製作過程所淘汰的不良蠶繭，與森田生醫產學合作，研發萃取製程及美粧應用。此次獲壁報論文第一名的「蠶繭之絲素蛋白的抗氧化、抑制酪胺酸酶活性及水分散失之研究」，探討蠶繭萃取絲素蛋白的機能，身體產生的酪胺酸酶、多巴胺會造成黑色素沉澱，因此如果能抑制酪胺酸酶活性，就表示具有美白潛力，研究證實蠶繭萃取絲素蛋白具有抗氧化、抑制酪胺酸酶活性、降低水分散失能力，未來可以作為美粧品原料。

壁報論文第三名的博士生胡峻儒說，百香果是高營養價值的水果，除了果實被開發為各式食品，種子也被用於防曬霜或是亮膚劑，目前對於花蕊的相關研究較少，但農夫種植過程為了疏果，會有大量的花朵廢棄物，因此與台香種苗產學合作，探討百香果花蕊的成分與特性，證實百香果花蕊萃取物具備開發為美白及抗氧化化粧品原料的潛力。