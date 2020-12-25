分區舉辦獎助學金頒贈典禮　 帶領學子參訪軍事設施 扎根全民國防教育

【本刊訊】主任委員馮世寬日前主持北部地區榮民子女獎助學金頒贈典禮時指出，感謝大愛榮民及企業的捐贈，讓弱勢榮民子女獲得更多資源，提升社會競爭力，更期勉榮民子弟要專心唸書、熱愛國家、孝順父母，將來學有所成後也要回饋社會，將大愛精神傳遞下去。

輔導會今年特別擴大分北、東、南、中四區辦理榮民榮眷基金會榮民子女獎助學金頒贈典禮，典禮分別由主任委員及副主任委員李文忠、周皓瑜、呂嘉凱主持。輔導會指出，主委及三位副主委親自主持獎助學金頒贈儀式，是慎重地向各界善心人士及榮民長輩的寶貴心意表達感謝，同時勉勵榮民子弟奮發向學，薪傳社會大愛精神。

主任委員勉勵學子，要努力用功、熱愛國家。（記者林建榮／攝影）

輔導會表示，為擴大照顧榮民、榮眷，榮民榮眷基金會一○九學年榮民子女就學補助每學期發給標準由一○六年每人二千五百元，提升至公立八千元、私立一萬元，補助標準增加三至四倍，申請人數每年達六千餘人，較往年增加約五百人，發放金額近五千八百萬元。在奬學金部分，今年發放人數總計達四百人，比去年增加一百名，發放金額達五百一十萬元，由於名額增加，也將獎學金發放之分數門檻由九十．二分降低為八十八．六六分，以鼓勵更多認真上進學子。

北區頒贈典禮在板橋榮家舉行，主任委員指出，安排到榮家舉辦典禮，是要讓大家見證政府是如何照顧勞苦功高的榮民，而拿到獎學金的同學，應該感念大愛榮民將他們所得捐贈出來，讓基金會能夠為更多榮民子女盡一份心力，也特別感謝寶佳公益慈善基金會及徐增壽文教基金會捐款贊助，提供弱勢榮民子女更多資源。

典禮中也播放《看見榮民》微電影，影片敘述五位大愛榮民捐款事蹟，希望年輕學子接受獎助學金的同時，可體察來自榮民前輩的這份心意，努力向學、勇敢築夢，學有所成後也能效法榮民長輩奉獻一己之力，為國家創造美好的未來。

典禮後安排榮家園區導覽，與住民伯伯共同用餐及參訪軍事設施等活動，期使獲獎學生了解榮家照顧住民伯伯的軟、硬體實況，並了解國軍保衛中華民國之精實訓練與戰力，培養「沒有國哪有家」的愛國情操，進而認同並支持國軍部隊，建立全民「責任一體、安危一體、禍福一體」的共識，達到「全民關注、全民支持、全民參與、全民國防」的最高理想。