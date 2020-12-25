IT+OT示範場域實證 鼎新電腦攜手鴻海科技集團 賦能數位化轉型

鼎新電腦聯合鴻海科技、網聯、豪力輝打造IT+OT+5G示範場域

鼎新電腦攜手鴻海科技集團、機械公會、網聯科技及豪力輝等知名企業，於12/24日舉辦「IT+OT融合創新．賦能數位化轉型」開放參觀日活動，在開創設備聯網訂閱式新商業服務模式與打造示範驗證場域，更有各式智慧製造與工業互聯網創新應用場景之實機展演。

鼎新電腦董事長古豐永蒞會致詞時表示，近年GPU與AI、大數據之發展，讓智慧化也找到清晰可行之路徑，但面對改變能力的重新賦能，大家都還在找尋因應之道；古豐永說，大家知道機械是工業之母，若是沒有智慧化機械設備，欲轉型智慧製造是有難度的。因此，我們必需考慮機器要加上那些元素讓生產運作趨近智慧化，讓生產數據可快速及正確的傳遞至數據中心，發揮管理效率及價值。

鴻海科技集團副總裁呂芳銘表示，此次和鼎新電腦、機械公會合作，期能加快推動製造產業之數位轉型，協助台灣的製造業打造下一個成長動力；未來鴻海科技集團在「5G工業專網」佈建藍圖下，希望以組建5G國家隊之規格，佈署5G工業專網在精密機械產業之多元運用，協助合作夥伴加速拓展國內外市場，與世界5G工業專網接軌，打造5G工業網「Taiwan Can Lead」。

智慧機械+智慧製造雙引擎

台灣在精密機械領域擁有全球最緊密且完善之製造供應鏈，台灣機械同業公會秘書長許文通在「機械雲推動與成果」分享，產官學研各方努力下催生出公版雲平台智慧機械雲，即為希望降低中小企業於智慧製造之投入成本。

對智慧機械而言，亦期待設備智慧化之服務軟體可藉由機械雲提供，於此公會樂見鼎新電腦與鴻海科技集團、網聯科技及豪力輝等企業打造實質合作範例，更以實際行動推動企業邁向數位化轉型。

IT+OT融合創新應用形成數據賦能

鼎新工業APP事業部副總經理曹永誠表示OT與IT之融合應用上，可分為:可視化協作、透明化如異常早期偵測、設備預知保養之預測化及工藝與設備參數優化自適應等四階段。活動中鼎新也協同策略夥伴發佈「基礎設備聯網訂閱服務」，將數據採集施工、硬體、應用等原本複雜的程序打包成為隨需訂閱模式，降低企業於工業互聯網從數採到應用總體投入成本。

5G結合IIOT助力智慧機械轉型升級

鴻海科技集團-鴻齡科技協理朱登輝表示，5G之傳輸速度與技術升級，能夠提升工業互聯對網路之高速、穩定、低延時，能全面覆蓋各類智能設備，為智慧工廠提供即時與可靠的數據來源支撐。

「IT+OT融合創新．賦能數位化轉型」活動吸引眾多來賓駐足，進一步了解數位化轉型。圖／李淑慧

IT+OT+5G完善示範場效益凸顯

此次活動一大亮點是展示豪力輝工廠場域進行TSN+5G網路的創新應用場景，其中工具機感測方案則由網聯科技提供，網聯科技執行長林鼎皓表示，導入TANGRAM智慧載具後即能蒐集振動、溫度等大量數據，透WiFi/BT、4G/5G等通訊技術，將數據上傳至工業物聯網應用平台，進一步整合分析工具，進行品質、精準度、壽命及性能管控等分析。

豪力輝總經理黃士瀅則分享，面對機加工業市場短交期、急插單多樣少量、小批量之經營挑戰，設備妥善能力、排產應變能力、後拉搬運能力、現場可視能力是該公司之突破重點。