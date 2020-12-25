晨間廚房總經理邱明正高票當選義守大學校友總會總會長

義守大學校友總會日前舉行第10屆第一次會員代表大會，在團結和諧氣氛下，順利完成理監事改選，傑出校友的國內知名早餐連鎖品牌晨間廚房總經理邱明正，眾望所歸高票當選義守大學校友總會第10屆總會長，勞苦功高的第九屆總會長林麗娟暨理監事團隊也光榮卸任。

第10屆總會長邱明正（右四）及三位副理事長與校友總會服務團隊合影。圖／黃全興

邱明正表示，第10屆義守大學校友總會工作目標，包括：促進校友的聯誼互動及企業參訪學習、協助學校各系所舉辦的學術活動、加強補助在校生急難救助金及清寒獎助學金、促成(北/中區/東區/海外)分會，強化校友的資訊聯繫與團結等。他並期許新團隊可以加強學校跟校友總會的連結，讓校友總會成為學校跟校友間的溝通橋樑，透過活動辦理、講座安排、會員聯誼…等等方式活絡校友總會增進校友間的情誼，吸引更多學弟、學妹畢業後選擇加入校友總會這個大家庭 。

邱明正也特別感謝第九屆林麗娟總會長以及其理監事幹部團隊辛苦付出，並與義守大學職涯發展中心黃耿祥主任一同合作為校友總會繳出亮麗的成績單 。

第十屆理監事計有27席理事、9席監事，副理事長由王啟民、張世昌、鄧先巧三人出任，監事會主席為許瑞立 。 理事當選名單：王啟民、張世昌、鄧先巧、陳瓊如、鄭勝次、林恒茂、馮胤銓、張國榮、孫惠坤、鄂見智、徐大千、廖健仲、黃見草、林義鎮、侯亞寧、鄭求祥、梁棟柏、洪國興、黃馥廷、郝麗娟、馮志剛、劉坤霖、胡坤德、林明宏、王大成、沈剛旭。監事當選名單：許瑞立、劉秀琴、張瑞成、徐隆盛、林阿珍、黃婉筠、吳佳潔、楊蕙珍、葉映汝。

第10屆校友總會 ， 為了服務廣大的校友特別擴大秘書處的服務團隊，由秘書長吳明峰率領行政副秘書長姚舜淵、公關副秘書長洪騰彦、財務副秘書長汪季婷、活動副秘書長黃奕翔等一起為廣大的校友服務。