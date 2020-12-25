磁吸在地學子返鄉就業 高雄軟體園區媒合實習及產學合作

經濟部加工出口區管理處(下稱加工處)積極吸引智慧產業投資高雄軟體園區，促進園區產業聚落發展，並期帶動南部在地學子返鄉就業契機，於12月25日辦理就業實習及產學合作媒合會，並在人才培育與產學合作構面上，特別導入「創業見習」新元素，讓學生見習創業環境，為廠商培育學用合一的務實專業人才。

在黃文谷處長(中)的見證下，高雄科技大學產學長伏和中(左)與臺東大學產學營運暨推廣教育處長謝昆霖(右)完成產學合作備忘錄簽署。圖／黃全興

本次媒合會計有允博、爾灣、達陣、沙露德、薪傳智庫等8家高軟園區廠商參與，園區將提供人工智慧、數位媒體、資訊工程等專業人才23項職缺，期透過人才實習培育，協助園區廠商發掘合適的人才，提高應屆學生錄取率；亦讓在地學子及早瞭解高軟園區產業生態，促進學生返鄉就業，創造園區廠商、學校學生、在地政府等三贏局面。

加工處黃文谷處長表示，台灣軟實力逐漸受到世界矚目，政府及企業正積極進行數位轉型，其中最關鍵的還是要有優質人才，這正是加工處舉辦這次媒合會的目的，希望高軟園區能磁吸在地優秀人才，謝謝參與媒合的8家企業、台東大學及高雄科技大學，讓千里馬及伯樂能夠相遇 。

國立臺東大學曾耀銘校長表示，近年台東大學致力於朝向「綠色國際大學」發展，並在校務發展及人才的培育上注入「永續發展」的概念，在協助學生能夠順利就業上也有創新的作法，自109學年度起，學校推動校際第8學期的全學期就業實習課程，並將實習的9個學分安排在通識課程，成效逐漸發酵，有效地引導及落實學生就學期間赴企業實習。本次透過高軟園區廠商人才招募需求，經由學校端提供合適學生進入職場實習培育，累積職場實務經驗，縮小學用落差；廠商於實習培育屆滿時，亦可視學生實習表現，招募成為公司員工，提供廠商穩定人才供應管道。

高雄科技大學產學長伏和中表示，高科大執行「工業局產業園區產業創新輔導計畫」並認養加工處的楠梓園區及高軟園區，本次與臺東大學簽署產學合作備忘錄，將以臺東大學的豐厚設計能力輔以高科大紮實智慧智造實力，再加上高軟園區廠商核心技術潛力共同匯集：設計、研發、技術與製造完整架構，並且讓創意與技術人才同步到位，及培育跨域多元人才。

加工處近年來積極推動產業與學界合作計畫，如一園區一學校等計畫。因臺東大學南部在地學子就讀率高且致力推動校際產學合作，包含在校學生企業實習(就業實習)、在校創業團隊與企業主創業見習(創業見習)等方案成效卓著，特委由高雄科技大學與 KS Bridge創業橋接器共同規劃串聯臺東大學跨域多元的學生群，與園區廠商進行一對一精準實習人才媒合。

加工處表示，為擴大產學合作效益，後續有台南大學與屏東大學等學校將共同參與，展望2021年疫情與不確定因素的嚴峻挑戰，培育優質數位人才將成為高軟園區智慧產業堅實的後盾，及形塑高軟園區成為南部數位轉型人才培育基地。(加工處投資招商專線：07-3612725)