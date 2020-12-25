臺灣工藝研究發展中心正式發表工藝品牌認證精品

國立臺灣工藝研究發展中心日前正式發表工藝品牌認證精品；今年計有62家報名、208組作品參與競賽，並從中遴選出「美質獎」、「時尚獎」、「機能獎」及「造形獎」四大最佳獎項給予最高的肯定與鼓勵。

該中心表示，臺灣優良工藝品評鑑制度至今邁入第15屆，並於2018年結合Yii品牌聯合辦理徵選活動，因此得到臺灣工藝品牌標章已成為工藝界知名認證之標竿產品；今年報名共有62家208組作品，特邀請國內外學者專家擔任評審委員，從初審書面審查、複審實體審查，再到實地訪視，長達半年的時間，確認產品為臺灣製造及量產之品質嚴格把關後，選出Yii品牌11組及臺灣優良工藝品27組令人讚賞之作品，並從中遴選出「美質獎」、「時尚獎」、「機能獎」及「造形獎」四大最佳獎項給予最高的肯定與鼓勵。這些歷經嚴格檢驗通過評鑑的產品，榮獲「Yii」或「臺灣優良工藝品」（Taiwan Good Craft，簡稱C-Mark）認證標章。

今年度時尚獎得獎作品「琅玕系列-竹編首飾創作」，嚴選溫潤如玉的桂竹材料，以手工破竹、劈竹，取竹篾薄片進行編織，使用環保染料賦予作品獨特的色彩，加上黃銅、珍珠及其它金屬等配件，誰能夠想像如金屬般折疊彎曲、如棉花般輕盈的耳環，竟是運用天然竹材製作；造形獎得獎作品「台灣原住民創意紙藝」，以紙材創作生動的臺灣十六族原住民服飾，精巧的工藝元素及祖先的訓詞，全表現於圖騰上，臺灣原住民將這些圖騰從琉璃珠、織布、包袋、陶壺、木器等均表現於日常生活，各族的工藝文化與瑰美，在服裝上完整的呈現該族精神及對祖靈的尊敬；機能獎得獎作品「台灣相思木玻璃儲物罐」，由台玻集團邀請日本知名設計師深澤直人進行設計，瓶身以U型流線呈現玻璃器具的優美，罐蓋以細膩車工將紋路獨特的臺灣相思木細細研磨，創造出質感與實用兼具的生活物品；美質獎得獎作品「簪簪自喜」以銀為材料，利用柳絲花技法呈現立體與鏤空效果。在女性髮飾用品中，選擇具古典風味的髮簪呈現花朵盛開模樣，顯得高貴亮眼，襯托出主人的不凡氣質。

臺灣工藝品牌認證機制是為幫助業者建立品牌、擴大行銷通路等，並為消費者在產品與服務上把關，入選作品透過Yii品牌防偽標籤及認證卡、臺灣優良工藝品雷射標籤，提供消費者容易辨識的印記，在產品的形象、價值與行銷，都能得到國家認證的強力加持，也讓民眾更容易辨識及購買到臺灣在地生產的優質工藝產品。

工藝中心許耿修主任表示，將持續帶領臺灣工藝品認證廠家參與國內外商展及交流，提升品牌知名度擴展國際商機外，並協助推薦進入國家博物館商場販售，包含機場內博物館商城、公部門禮品、百貨商城等通路，整合產業與公部門的能量，推動工藝產業發展。