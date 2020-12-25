花蓮溫泉季住宿抽汽車得獎者出爐

文／朱智偉 圖／花蓮縣政府提供

「2020花蓮太平洋溫泉季」活動於12月20日圓滿落幕，吸引高達3萬人次體驗花蓮好湯，其中「雙泉奇浴．住宿抽汽車」抽獎活動，花蓮縣政府於12月21日在李文平律師見證下，以直播方式由秘書長張逸華順利抽出IPNONE12手機及最大獎三菱COLT PLUS汽車幸運得主。

花蓮縣政府秘書長張逸華表示，2020花蓮太平洋溫泉季活動主推兩大溫泉區，有瑞穗英雄湯及安通美人湯，不僅水質好更有優美的風景，歡迎全國民眾隨時來訪花蓮，體驗花蓮的好山好水與溫暖人情。花蓮縣政府明年也透過各種行銷活動，吸引國人到花蓮旅遊，將觀光產業依據在地特色來推動，打造「慢．精品旅遊」，讓來到花蓮旅遊的朋友們有著深刻印象。

所有中獎者名單，同步在花蓮觀光粉絲團公布。

花蓮縣政府為促進觀光旅遊所舉辦「雙泉奇浴．住宿抽汽車」活動，獎項包含三菱COLT PLUS汽車一部、IPNONE12一台、花蓮瑞穗天合住宿券、瑞穗/安通泡湯券、紅面鴨大禮包等多項獎項。在李文平律師見證下，桃園市桃園區的張先生幸運獲得三菱COLT PLUS汽車一部；高雄市新興區的簡小姐得到IPNONE12手機一台，所有得獎名單也於花蓮觀光粉絲團公布。

另外，今年度的壓軸活動「2020-2021花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，12月31日將在花蓮市東大門廣場開唱，不僅是東臺灣最大場跨年，集結天王天后天團等19組歌手齊聚花蓮演出，今年更邀請亞洲天王任賢齊擔任倒數嘉賓、情歌天后萬芳獨家開唱及人氣發燙的本土天團玖壹壹壓軸登場，陪伴粉絲們迎向全新的2021年；跨完年後「2021愛戀花蓮元旦七星潭健走」於110年1月1日在七星潭賞星廣場，可到壯闊美麗的七星潭迎接新年第一道曙光；「2021花蓮太平洋燈會」將在110年2月6日至3月8日(除夕休)於太平洋公園及花蓮鯉魚潭登場，以「犇騰花蓮行大運」為主軸，結合地方特色、傳統民俗、現代科技與藝術表現等，打造成一座富饒洄瀾的主題樂園，今年過年就到花蓮，牛轉乾坤迎新年！活動詳情請見花蓮觀光資訊網(http://tour-hualien.hl.gov.tw/)