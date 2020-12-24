第一屆台日學生原創漫畫大賽 大葉大學多媒體學程學生許惠姍勇奪評審獎

日本大阪總和設計學院辦理「第一屆台日學生原創漫畫大賽」，大葉大學多媒體數位內容學位學程大四生許惠姍從1446件參賽作品脫穎而出，勇奪評審獎。

大葉大學多媒體學程大四生許惠姍(中)與黃懷德老師、陳志隆老師(左)分享得獎作品。圖／大葉大學提供

多媒體學程黃懷德老師指出，台灣的動漫技術深受世界肯定，日本大阪總和設計學院為了促進台灣與日本的技術交流，鼓勵年輕學子投入動漫產業，特別舉辦「第一屆台日學生原創漫畫大賽」，總計有1446件作品參賽，分成日本大學組、日本高中組、台灣大學組、台灣高中組，第一階段台灣大學組選出280件晉級決賽，大葉大學多媒體學程在陳志隆老師、吳旻書老師與他的指導下，有60件作品入選決賽，學生們的作品有的人物鮮明、有的場景細膩，各有特色，主辦單位相當肯定大葉學生的表現，最後四年級的許惠姍獲頒評審獎，二年級的陳昱安榮獲佳作。

大葉大學多媒體學程黃懷德老師(中)指導學生參加台日學生原創漫畫大賽，許惠姍(左)獲評審獎，陳昱安(右)獲佳作。圖／大葉大學提供

多媒體學程大四生許惠姍表示，黃懷德老師鼓勵大家參加「第一屆台日學生原創漫畫大賽」，她想起之前隨手塗鴉，畫了一張女性角色的草稿，決定將這張圖拿出來完稿，除了女性角色，背面她也畫了一條龍，結合女性的陰柔與龍的陽剛，增加畫面的豐富感。此次獲獎的創作，她幫主角的造型畫了金邊裝飾，這是她以前比較少做的嘗試，很開心自己能夠突破自己的電腦繪圖技術，也很開心能獲得評審獎肯定。