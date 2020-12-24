2020迎接蛻變- 新農企時代專題座談暨成果發表會 產官學交流互動探索農業發展新方向

財團法人中衛發展中心受行政院農業委員會委託推動科技農企業輔導，每年重點輔導農企業提升經營管理能量，為擴充計畫辦理效益，12月15日在臺北華山1914西5-1、5-2館，舉辦「迎接蛻變•新農企時代」專題座談暨成果發表會，農企業迴響熱烈。

中衛發展中心與農委會科技處多年來協助科技農企業發展推動臺灣農業科技產業化，今（109）年度計畫成果發表會結合專題座談，以「臺灣農企業如何因應後疫情時代之變化」為題進行深度座談，藉由業界專家與產業代表的經驗分享，提升農企業國際觀，以掌握後疫情時代科技農業發展趨勢與契機。

透過創新 提升競爭力

農委會科技處王仕賢處長致詞時肯定中衛發展中心12年投入農企業輔導的努力，面對COVID-19疫情對世界各產業帶來的衝擊，部分產業受到巨大影響，某些產業並未受到波及，但面對後疫情時代，所有產業都需透過創新提升競爭力，因此才會辦理專題座談，希望透過專家學者分享，帶給農企業新刺激和想法。

數位轉型 刻不容緩

座談會上半場，首先邀請天下雜誌呂國禎副總主筆，從全球的角度談臺灣產業面臨的趨勢及機會，呂國禎副總主筆提到，2021年中美會持續對抗，科技戰將持續進行，世界各國將走向聯盟型的合作模式，而在COVID-19明年的狀態可能未見趨緩，經研究顯示，數位專才佔比越高的公司，較能從疫情獲得正面效益，因此國跟國、企業與企業之間的差距將更加擴大，而藉由科技化發展視訊會議、線上購物、遠距外送服務提供企業商機。呂總主筆認為，放眼全球臺灣是今年在國際貿易上唯一呈現成長的國家，展望後疫情時代臺灣已立於不敗之地，相信2021年臺灣應該會有更好的發展。

天下雜誌呂國禎副總主筆專題分享。圖╱中衛中心提供

超前佈局 求新求變

第二場專題講者天和鮮物蔡明欽總經理提到，企業應該以「如何讓社會變得更好」為初衷，並以客戶需求為出發點，快速調整步伐，他認為，供給與需求沒有變，改變的是交易模式，因此天和鮮物不斷透過改變找最新出路；7-11關東煮供應商如記食品王文賢執行長，分享如記從家庭工廠轉型為現代食品加工廠的經驗，他表示，機會是留給準備好的人，企業應該持之以恆防範未然，如記就是透過不斷求變，提早佈局，才可以不受疫情影響。

天和鮮物蔡明欽總經理分享。圖╱中衛中心提供

座談會下半場，則邀請產官學代表與談，包含農委會科技處王仕賢處長、中衛發展中心朱興華總經理、台大農業經濟系雷立芬主任、天和鮮物蔡明欽總經理、如記食品王文賢執行長、太陽生鮮蔡易成董事長及瓜瓜園邱裕翔總經理，分享「農企業面對疫情帶來的各種通路與消費型態改變」的看法。

發展農企業 菁英獻策

農委會科技處王仕賢處長表示，農委會長期關心農企業發展，不論是資金、研發等項目都有相關資源，並協助農企業因應市場變化申請各項法規、產品驗證及品質管理等驗證，以達到外銷市場要求。

農委會科技處王仕賢處長綜合座談分享。圖╱中衛中心提供

農企業要如何進行升級轉型？中衛發展中心朱興華總經理表示，轉型是質的轉變，根本性變革，是一個創新模式建立的過程；升級是循序漸進改善，是一個優化經營管理、運營模式、生產技術的過程。中衛發展中心透過輔導協助農企業升級轉型，例如中衛協助彰菇和太陽生鮮，推動共同行銷、教育訓練，並建立雙核心共同行銷平台，強化品質體系；透過文創加值，國產豬肉品牌「花田喜彘」建立節氣豬食譜小冊，提升豬的食養文化內涵與料理知識，創造特色差異，因此要成為農企業，需從小農前進到企業接續到跨業結盟，運用各種類型輔導手法升級轉型，將為農企業創造更好價值。

中衛中心朱興華總經理綜合座談分享。圖╱中衛中心提供

台大農經系雷立芬主任認為，在後疫情時代，線上的商業模式將會是未來主流，企業本身應該做到產品提升，面對網路的新型態貿易，企業也要提升與國際接軌的能力。

太陽生鮮蔡易成董事長與瓜瓜園邱裕翔總經理則分享產業因應疫情影響採取的因應調整做法。天和鮮物蔡明欽總經理認為，未來上下游「整合與被整合」將是常態，透過企業結盟的互補資源及創新合作模式，才能促進產業發展。

建置戰情室 掌握商訊

座談會來賓最後也提出各自對農企業如何應用科技協助的看法，大家不約而同提到運用科技收集各種資訊情報的重要性，也同意未來10年產業發展對於預測將有迫切的需求，建置數位化戰情室將有助於面對瞬息萬變的全球市場，亦能運作開發潛在需求，進而調整銷售策略。現場精彩討論內容讓參加觀眾收穫滿滿，有助於農企業面對後疫情時代的發展。