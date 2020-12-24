「華西街物語」12月24日起在剝皮寮登場

由輔仁大學社會系Shrinking City工作室與臺北市華西街商圈協會共同舉辦的「華西街物語」，於聖誕夜前夕在台北市萬華區廣州街147號剝皮寮歷史街區登場，現場展出十幅華西街發展歷史，娓娓道出臺灣第一條觀光夜市的變遷歷程，呈現攤商一甲子以來的奮鬥經驗。

策展人輔大社會系教授戴伯芬，親率輔大師生共同參與，展示以華西街發展歷史與特色攤商故事為主題的精彩內容，展現2001年艋舺廢娼之後在地傳統產業的興衰，在地與城鄉移民攤商三代的打拚歷程，最後一家蛇店的堅持，以及新進越籍配偶與移工的在落腳所在。

華西街是臺灣第一座觀光夜市，也是馳名中外的蛇街，短短352公尺的臺北小街，出現三家米其林認證的傳統美食，臺南擔仔麵、昶鴻麵點與源芳刈包，寫下臺灣過去五十多年小吃攤商轉型的奇蹟，更見證城市曾經風花雪月的場所，如今面臨時代褪變，風華雖退，往昔的熱鬧光景仍存在國人的記憶中。

「華西街物語」12月24日至明年1月2日登場，26日10:00舉行開幕茶會，12月28日週一休館。為了感謝各界對於華西街長期的關照，攤商協會特別回饋參觀民眾每日限量的消費券，讓參觀者有機會免費品嘗華西街美食，主辦單位在聖誕節當天也準備免費的聖誕拐杖糖，數量有限，發完為止。