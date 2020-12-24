 促產業數位轉型 T大使培訓開跑

為加速產業數位轉型，經濟部推動「數位青年轉型種子賦能計畫」(簡稱T大使計畫)，歷經2個月密集面試與甄選後，於109年12月14日假北部響應企業台灣微軟股份有限公司、中部響應企業台中精機廠股份有限公司辦理第一梯次開訓典禮，現場洋溢青年熱情與活力，科技部部長暨行政院科技會報副召集人吳政忠、行政院唐鳳政委以及經濟部陳怡鈴主任秘書，在兩地現場直播連線共同支持，顯示政府對T大使們的高度重視與期勉。

數位轉型為本世代重大挑戰，COVID-19(武漢肺炎)更帶來關鍵影響，T大使計畫是由行政院科技會報辦公室為加速推動雲世代產業數位轉型，所研議人才培育發展方向，培育剛踏出校園的青青學子成為產業數位轉型的種子，協助產業進行數位轉型佈局，發展創新商業模式，提升產業競爭力。由經濟部中小企業處推動以數位轉型企業場域實作為主要訴求，參與青年除經過面試遴選外，並須通過性向及職能評量，再透過具有國際企業經營經驗的業師，帶領其思考、規劃企業數位轉型方向與要務，透過於全臺北中南東四區分別展開的2週集訓及24週的企業數位轉型方案實作，讓青年除了累積數位轉型量能外，並與產業知識技能及實務問題進行結合，同時在受訓期間更與企業數位轉型的核心決策圈產生高度互動，目前超過2,000人爭取成為T大使的機會。

12月14日為第一梯次通過面試者共120位的集體開訓，配合數位轉型與在地培訓、在地擴散的主軸概念，採北中兩地同步連線方式進行，同時也邀請學員參訪本計畫兩家響應企業：台灣微軟及台中精機，讓學員在開訓之始，就能深刻體會到企業於實際推動數位轉型工作時的需求，並看到典範案例的可能展現。

開訓典禮除響應企業代表外，科技部部長暨行政院科技會報副召集人吳政忠、經濟部陳怡鈴主任秘書亦連袂出席北部會場，而曾於扮演「喵鳳」引起矚目的行政院數位政委唐鳳亦現身於中部會場。吳政忠部長、唐鳳政委及陳怡鈴主任秘書於致詞時皆表達對Ｔ大使們未來貢獻所學，協助企業數位轉型的期勉，會後亦親切地與現場學員們合照。現場由於防疫需求，執行單位特別準備印製有「喵鳳」剪影圖象的口罩提供與會者配戴，為開訓典禮增添不少有趣的亮點。

T大使計畫主要招募對象為即將畢業之大專學生（110年6月前畢業，結訓前須提供畢業證書)或剛畢業3年內之待業者(106年1月1日後畢業)，目前仍在招募中，預計於109年12月27日截止收件，歡迎有志提升數位轉型技能的青年踴躍報名，詳情請見計畫官網：https://3t.org.tw，或至計畫官方粉絲團：https://www.facebook.com/109936570884469了解更多詳情，亦可電洽計畫專案辦公室：02-23212737分機103方小姐。