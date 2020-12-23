策展人陳欣婷 在倫敦博物館中 天啟 找到生命的召喚

「天啟」(Apocalypse),源自希臘文 apokalypsis ，意思是「啟示」的意思。2011年陳欣婷移居倫敦,展開策展人的工作,開啟了博物館的交流與合作, 讓她除了深愛博物館外,也覺得身為短暫過客的我們, 都應該尋覓自己的生命召喚,像她自己在博物館被啟示,將會一輩子都當策展人。 陳欣婷說: 「博物館是歷史紀錄的載體, 讓人看到活生生血淋淋的證據。 我經常關在博物館幾天,只為了一件作品,在作品前跟它對話, 不同角度凝視它,也經常覺得藏品活得比我們久, 甚至把許多人類問過的大哉問丟出來: 我們是誰?從哪裡來? 要去哪裡? 當然它沒有給我直接的答案,而我卻常常博物館中找到答案。 然而,博物館中, 每個時代作出來的「珍品」, 都在世代中觀察著人類, 看著人類如何演化或退化」。

近十年的策展人生涯, 讓她累積許多與英國博物館往來的策展經驗。 陳欣婷說: 「英國博物館策展的方式, 常讓參觀者透過豐富的視角來讓人反思與產生好奇, 並以各種方法與參觀者拉近距離,而不是一個高高在上的懷舊殿堂。 如去年在大英博物館特洛伊的展覽, 時代中無論以電影、小說、漫畫的方式來呈現的神話故事, 但博物館以各種考古物件來讓你思考傳奇的真實性﹔且不忘將人性放進去, 如老國王普里阿摩斯 (Priamus) 如何痛失愛子並冒險前去敵方, 只為保子一全屍; 或強調特洛伊的兩位女人海倫(Helen)與安德洛瑪克(Andromache) 的美麗與哀愁; 甚至提醒大家, 這一切都是眾神的大亂鬥,而人類只是迷失在其中的犧牲者, 陳欣婷的說: 博物館帶給我的的啟示與樂趣非常多」。

至於策展人此刻在台灣似乎是顯學, 陳欣婷卻並不覺得策展人的工作有多特別, 她說: 「無論是博物館與觀眾之間、或當代藝術家與藏家間, 策展人其實只是小小渡船人,然後在兩方彼此穩定上岸後 就可以忘了策展人,留下美麗的經驗就好。 渡船人有許多的責任與承擔, 起碼要有風險管理, 確定安全, 所以策展人應該是「險學」才對, 我一直不敢隨便當策展人, 但我所策展的藝術家通常會合作一輩子」。

陳欣婷擁有古典芭蕾的基礎背景,即便成為策展人, 仍每天持續練習著芭蕾的基礎深蹲, 讓紀律的堅韌與優雅的浪漫, 在她策展人的工作上能同時展現。 陳欣婷說「舞蹈似乎是一種路徑，或橋樑，把我從台灣送到美國、香港、然後抵達英國，讓我成為策展人，找到我人生的召喚」。在12歲那年開始,她就因為舞蹈到了美國, 而在倫敦的第一個文憑, 也是知名的英國拉邦舞蹈學院,然而策展人的工作,讓她走了更遠更深, 除了英國博物館外, 也與其她國際博物館交流,並與不同背景的策展人有許多討論與對話, 如巴黎羅浮宮、巴黎光之博物館、巴黎畢卡索博物館、梵蒂岡聖彼得大教堂、奧斯陸的孟克博物館、東京西洋美術館、杜賽朵夫K21博物館、維也納歷史博物館、阿姆斯特丹梵谷博物館等, 陳欣婷拿著厚厚一疊筆記本地說: 「我們經常待在同一個博物館就是一週或是一個月,也因為芭蕾的訓練,讓我知道耐得住反覆深蹲的基礎有多重要」。 筆記本內總共有32間博物館的分析資料與訪談, 也是她博士論文的重要寶庫, 但她真正的期待, 是希望台灣的博物館可以更親近民眾,博物館的使命並非將文物排排放的倉庫,也不是以艱深難懂的論述與民眾形成的鴻溝,而是讓民眾對博物館產生興趣,讓人類智慧的珍寶成為生活學習的典範,將文化遺產與當代人類產生對話。

2020疫情年, 陳欣婷因此而留在台灣, 對哀鴻遍野的藝文環境, 陳欣婷在召喚的力量下, 仍積極地推廣藝術, 曾任楊三郎美術館策展人的陳欣婷,這幾個月來,她在美術館連續舉辦三檔全然不同典型的當代藝術家展, 包括《迷花手劄－曾肅良當代春夏花卉彩墨創作展》、《多次獲得美國白宮頒發大獎蔡爾平- 蝴蝶福迭照影來: 雕塑與微雕塑展覽》,甚至首度為29歲年輕藝術家舉辦個展-《楊占心內的方向雕塑個展 》, 且成功被收藏了127件大小作品, 42%為新的藏家, 並將營業額捐給公益近30萬元, 在疫情下, 成績不斐。

因為在博物館中的召喚, 讓她更覺得跟藏品比起來生命是匆匆，於是2014年開始,在「待用課程」創辦人林才越邀請下, 陳欣婷攜手關懷偏鄉孩子的藝術陪伴，然後共同創辦「台灣待用課程協會」，針對花蓮,桃園,高雄等部落,期待替偏鄉孩子裝上翅膀, 期待在短短數十年生命中, 可以做一些有意義的事情。 今年疫情下, 她依舊替部落舉辦三個全公益展覽《品味花蓮的藍- 替花蓮部落癱瘓勇士金根鴻策展》,於花蓮文化局美術館、花蓮福容飯店與花蓮阿美麻吉旗艦店展出。她說, 生活是一種選擇,有些人也好意勸誡她,在這年紀裡,應該好好衝刺策展人的事業,不應該花這麼多時間從事公益,但她總覺得一切都是選擇,在博物館天啟中,美好的選擇。

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