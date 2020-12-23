社團法人台灣公益聯盟視障希望工程 第一屆身心障礙者流行音樂培訓班期中成果分享會

雖無眼力但有能力，台灣公益聯盟第一屆身心障礙者流行音樂人才培培訓班計畫，從計畫召集、撰寫到執行，包含此次成果展活動的策畫、主持及演出，全部皆由視覺障礙者擔綱，堪為國內創舉。

適才適訓有教無類台灣公益聯盟因感於視覺障礙者在音樂方面所具得天獨厚的天賦，於去年草擬視障希望工程之「身心障礙者流行音樂」計畫，除提供原本於樂器展演上已學有專精的視障者，在其音樂素養及技巧的提升外，同時亦也透過於流行音樂領域中專業資深工作者的課程講授，針對個別需求，幫助視障學員在展演行政工作能力上的培育，促進其在未來展演人生中也能獨當一面，在有能夠與音控師及場控人員的良好溝通能力中得以發展屬於自己的音樂展演事業。

零負擔學習，此視障流行音樂培訓班，自109年7月5日開訓起至今已近五個月，期間有兩位學員，每星期自高雄、屏東北上至本會接受課程的培訓，學習求知的精神實令人佩服。為使學員能在沒有負擔的情況下接受培訓，本會提供所有培訓學員們在交通及餐點上的補助及免費提供，落實本會積極扶持及照顧社會弱勢的理念。

「音樂」，本身即是無障礙的藝術，對視障者而言，更是一種距離最近，障礙最少的形式與環境！在提供學習機會均等、有教無類、適才適訓的培訓課程方案中，不僅讓學員習得一技在身，更為爭取其謀生之路再添一契機。路，或許艱辛長漫，但我們憑藉有心、用心、耐心，在沿途中不斷去開發、締造各式樣貌的風景。

五個月的培訓，從無到有，究竟演奏、演唱出來的樂音會有怎樣的效果和意想不到的事發生？在這感恩的時節，台灣公益聯盟第一屆身心障礙者流行音樂人才培訓期中成果分享會，將要展出好幾幅別出心裁，融合視聽迴響的風景畫！

活動時間：109年12月25日(星期五) 下午2時整

活動地點：海馬207音樂藝文餐坊（地址：台北市萬華區西園路一段145號B2）

交通須知：台北捷運板南線龍山寺站，請由1號出口前往

主 持 人：理事長 鄭龍水 博士、視障音樂工作者 羅文謙 先生

與會貴賓：特殊教育及復健諮商領域專家學者、企業家、退休教職員師韻合唱

團、學員親友

活動流程：

13:30~ 14:00 來賓進場，入席引導就坐

14:00~ 14:05 公益聯盟大家長 鄭龍水 博士 致詞

14:05~ 14:10 來賓致詞

14: 10~ 16:00 身障流行音樂培訓班培訓學員演出、學習分享

16:00~ 16:20 來賓回饋(學者、企業家、老師、親友各一)

16:20~ 結訓成果展再會-活動結束