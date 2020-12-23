股市名師陳霖逆轉勝股市實戰班開課

股市知名作家陳霖年度股期權三合一實戰技術班即將在12月26日(週六)、27日(週日)分別在新竹、桃園、台北正式開課。本期課程集技術分析之精華，課程內容簡潔精闢，並以SOP的方式呈現。讓股市投資人能精準的掌握股市的脈動與選股的技巧，更涵蓋了金融衍生商品如期貨、選擇權、匯率、權證…等。

陳霖表示：「家財萬貫，不如一技在身」，參加本課程可學到SOP的三大指標：領先指標、轉折指標、波段指標。其中領先指標是負責找指數或股價每一波的高低點。轉折指標是負責判定漲、跌、盤的轉折點。波段指標是負責找波段行情。特別是小資族的投資人可將投資理財、金融操作列入人生的第二專長。學成技術分析之後，可利用選股八大法則篩選強勢股做多，弱勢股做空，提高操作的勝率。更可利用選擇權或權證發揮以小博大的槓桿效應，以錢滾錢的方式快速累積財富。歡迎有志學習第二專長的投資朋友踴躍報名參加。股票班五堂課(一堂股票當沖)，期貨班兩堂課，選擇權班兩堂課，合計九堂課，可任選一項課程上課。新生每堂課3000元，舊生200元。

