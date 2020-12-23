福壽實業通過SGS雙驗證 展現長青企業永續力

近年來溫室氣體造成全球暖化及氣候變遷日益明顯，已成國際間關注的重要議題，同時政府亦鼓勵企業進行測量與管理溫室氣體的排放，增強企業的應變能力與降低氣候風險衝擊。福壽實業有感於「企業發展」與「環境生態」間相互依存的共生關係，積極響應政府的環境保護政策，自主導入ISO50001及ISO14064-1企業節能減碳計畫，展現企業永續發展的企圖心。

日前(12月19日)福壽集團沙鹿總廠與台中港食品廠雙雙通過台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）查驗證，加上適逢百周年廠慶，可謂喜上加喜。福壽集團董事長洪堯昆於福壽文史形象館代表接受SGS頒發「ISO50001:2018」能源管理系統證書及「ISO14064-1:2018」溫室氣體查驗聲明書。洪堯昆表示：『福壽集團以「發展綠色企業」為公司願景，致力於推動循環經濟，亦為了企業的永續經營，積極調整事業版圖、積極落實節能減碳政策，並推展智慧工廠轉型』。

福壽實業自2017年起由沙鹿總廠開始導入2005年版ISO 50001系統，2020年再由沙鹿總廠與台中港廠同步導入2018年版ISO 50001能源管理系統，期間藉由系統導入、更換廠內空壓機、鍋爐等各式製程設備及提升監控分析，大幅降低能源浪費，也提升了節能績效。同時透過ISO14064-1溫室氣體盤查，掌握廠內能源流向、盤查重大耗能設備，建立與監控能源績效指標，每年以減少1%碳排放量為目標。

多年來福壽力行永續循環經濟，建有一套成熟的糧農循環經濟系統，亦於2018 年取得BS 8001：2017 循環經濟最高層級「成熟度最佳化(Optimizing)」標準查證聲明書，透過循環經濟的生產模式，達到減廢、減碳排的願景。同時也推展碳標籤產品，讓消費者在選購產品的同時也能友善環境，以具體行動實踐永續理念，共同創造美好的社會與未來。