反毒「豆」陣來！讓小愛成就大愛

「曾有一名學員因長期吸毒差點命隕，歷經換心手術後，決定走出毒癮掌控，主動參與北檢介紹的正念課，並以分享自身故事為樂。」中華民國解癮戒毒協會理事長華琳表示，分享故事是小愛化為大愛的最佳典範，以此為契機，期望反毒教育有更多資源深入社區、學區。

依法務部毒品快速分析季報資料顯示，施用毒品人口再犯比例仍偏高，第一級毒品具毒品施用前科比率達96.6%，第二級毒品具毒品施用前科比率84.5%。桃市刑大偵查組組長吳忠穎曾指出，依過往報告分析，毒品犯出監後再犯機率約9成，且入監服刑以第一、二級毒品入獄的吸毒者會精算時間，以躲避驗尿出現毒品殘留物的反應。

毒癮難戒是多巴胺惹的禍？

大腦是由過千億個神經細胞所組成，並以中樞神經系统的最高指揮官。毒品會引發超量又無法被神經元自然回收的多巴胺，導致大腦釋放麩胺酸，強化大腦記取這個愉悅經驗，當戒毒者看到吸食毒品相關畫面，大腦杏仁核會產生興奮反應，喚起吸毒時的記憶，而伏隔核和前額葉皮質區也被激活，誘使戒毒者再次吸毒的主因。

華琳以自身輔導經驗指出，許多吸毒成癮者若不是自發性想戒，會持續找正當性理由，如吸毒可維持工作精神，而且自己（毒癮者）有賺錢，所以可花錢購買，卻忽略上癮會快速失去健康、工作能力等問題，因此初步參與正念解壓課的個案戒毒態度較為消極，但他們是真心想戒，歷經兩週一次的課堂，慢慢認識毒癮的嚴重性、學習腹部呼吸、靜坐、動禪等方式，以及歷屆學長姊的戒毒分享，逐步引導個案慢慢回歸正常的生活。

主動戒毒需要家庭與社會支持

「戒毒需要很大的勇氣、決心與家庭支持，接受課程輔導的戒毒者曾表示，看見自己的孩子喜歡黑白、手銬、警察等事務，會恐懼孩子知道自父親曾是吸毒者，但面對自己犯錯經歷，至少對得起家人與孩子成長的未來。」華琳表示，協會願意陪伴戒毒者走過最艱難的一刻，但不可否認社會與家庭的支持是戒毒者心靈最大的樑柱。協會開辦的正念解壓課歷時5年，依北檢統計，未接受協會課程的治療者再犯率為63%，接受協會課程的治療者再犯率為21%。逐年的成效希望更多大眾來支持。

除了公益豆乳，中華民國解癮戒毒協會也極力推廣反毒情境教育，讓孩子從學習中成長。圖／中華民國解癮戒毒協會提供

如今中華民國推動博愛關懷協會、平鎮義民廟及濃漾豆乳坊合作「反毒「豆」陣來」計畫，以推廣無防腐劑之公益豆乳方式，讓更多人有機會以小愛成就大愛。民眾李先生表示，隨手購買飲品也可以支持反毒是不錯的公益活動，讓公益、健康、經濟實惠同步並行。除了豆乳之外，協會也致力推廣反毒情境教育（如：反毒情境桌遊）等，獲得大眾肯定，也希望眾人正視反毒議題，為社會共謀安定的力量。

資料來源：

臺灣高等檢察署2020年1-3月毒品情勢快速分析季報

反毒義民「豆」陣來

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